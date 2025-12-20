阿里一周減持三上市公司

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

阿里巴巴接連減持華誼兄弟、翱捷科技、紅星美凱龍等上市公司股權。與此同時，阿里在人工智慧（AI）領域的投入持續升溫，具身智能正在成為阿里雲押注未來AI應用及算力使用的一個重要領域。

阿里巴巴在過去一周內已減持三家上市公司。華誼兄弟17日公告，公司股東阿里創投及其一致行動人雲當日通過大宗交易方式減持公司股份2,952萬股，不再是華誼兄弟持股5%以上股東；翱捷科技同日公告，公司股東阿里巴巴（中國）網絡技術公司已完成減持計畫，阿里網絡持股比例降至12.4%；紅星美凱龍也在16日發布相關公告。

和訊網指出，年內阿里系已公布十多件減持計畫，回籠資金達人民幣數十億元。被減持或退出的企業多集中於傳統零售、物流、文娛消費行業。

另外，阿里的外部投資正向AI領域集中。天翼智庫數據顯示，2023年前，人工智慧領域在阿里投資領域金額佔比為4%，2023年後已躍升至50%。阿里在具身智能領域持續投入，截至目前已陸續投資逐際動力、星動紀元、宇樹科技、星海圖、靈心巧手等具身智能公司。

分析指出，阿里所投資的這些企業各自擁有完整產品體系與自主研發路線的機器人公司，這種「全覆蓋、不設限」的投資策略，不把未來押注在單一技術上，而是通過資本紐帶廣泛聯結產業創新力量。

