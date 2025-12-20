字節跳動攜AI手機商 拚流量變現

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

字節跳動傳出正在推進與vivo、聯想、傳音等硬體廠商的AI手機合作，為其設備預裝AIGC插件，從而獲得用戶入口。多位vivo員工證實，雙方已經確認合作，正在討論具體合作細節。

界面新聞、新浪科技報導，vivo曾謀求與騰訊在AI大模型深度合作，但因商業化落地、Token成本等問題而導致雙方不能達成一致。另一方面，因為AI業務進度不及預期，使得vivo有動力去考慮和字節跳動等廠商的合作。

對此，聯想方面回應，聯想集團一直與字節跳動旗下服務「豆包」、「火山引擎」等業務保持合作，也一直與豆包在智能終端領域的合作保持密切溝通。

知情人士表示，字節跳動的做法不是為了業務增長，而是創造新的流量變現路徑，使手機廠商參與到流量分發和會員訂閱等收益中。可能的合作模式包括不收取訂製化開發費或Token銷售分成，以及給手機廠商二次流量分成收益等。

字節跳動擬針對人民幣2,000元以上中端機型，先與手機廠商發布新機，後續再以系統升級覆蓋至其他機型，等規模達到1.5-2億量後再與其他網路廠商競爭。由於字節跳動優勢通路主要在海外，AI手機的投放大概也會放在海外。

字節跳動有抖音、豆包等服務，但始終缺乏硬體入口，該公司也曾明確表示沒有自行研發手機的計畫。

字節跳動 流量 規模

延伸閱讀

500趴2025／連3日盛事吸12萬民眾到場！人氣美食秒殺完售、粉絲嗨翻

500趴2025／500盤美食出攤、名人齊聚吸6.5萬人朝聖 明天最後一天

500趴2025／劉正唱完衝龍蝦關東煮　蕭子墨娃娃臉首登掀尖叫潮

宇宙人「vivo × 宇宙人 [ α：回到未來1986 ] 台北小巨蛋演唱會」升級版倒數，週末500趴先帶來超嗨能量

相關新聞

陸廠靠DUV增產AI 晶片

英國金融時報（FT）報導，中國大陸已成功藉由升級艾司摩爾（ASML）的深紫外光（DUV）微影設備，提高人工智慧（AI）晶...

陸持有美債規模 續探低點

美國財政部公布最新數據顯示，美國公債的第三大海外持有者中國大陸在10月大幅減持118億美元的美債，部位降至6,887億美...

陸商務部宣布 對美國歐盟南韓三元乙丙橡膠續徵反傾銷稅

大陸商務部今（19）日發布公告，公布對原產於美國、南韓和歐盟的進口三元乙丙橡膠所適用的反傾銷措施發起期終複審調查，並繼續...

Nike在陸銷售遜 拖累股價

全球最大運動用品公司耐吉（Nike）雖然上季營收和獲利都優於預期，但大中華區銷售驟減，且預期本季營收將轉為下滑，拖累Ni...

陸半導體業併購熱潮 不退燒

大陸半導體行業已成為併購浪潮的熱門賽道。根據Wind統計，僅今年12月初以來，就有11起有關半導體上市公司首次披露的併購...

字節跳動攜AI手機商 拚流量變現

字節跳動傳出正在推進與vivo、聯想、傳音等硬體廠商的AI手機合作，為其設備預裝AIGC插件，從而獲得用戶入口。多位vi...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。