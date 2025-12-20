字節跳動攜AI手機商 拚流量變現

字節跳動傳出正在推進與vivo、聯想、傳音等硬體廠商的AI手機合作，為其設備預裝AIGC插件，從而獲得用戶入口。多位vivo員工證實，雙方已經確認合作，正在討論具體合作細節。

界面新聞、新浪科技報導，vivo曾謀求與騰訊在AI大模型深度合作，但因商業化落地、Token成本等問題而導致雙方不能達成一致。另一方面，因為AI業務進度不及預期，使得vivo有動力去考慮和字節跳動等廠商的合作。

對此，聯想方面回應，聯想集團一直與字節跳動旗下服務「豆包」、「火山引擎」等業務保持合作，也一直與豆包在智能終端領域的合作保持密切溝通。

知情人士表示，字節跳動的做法不是為了業務增長，而是創造新的流量變現路徑，使手機廠商參與到流量分發和會員訂閱等收益中。可能的合作模式包括不收取訂製化開發費或Token銷售分成，以及給手機廠商二次流量分成收益等。

字節跳動擬針對人民幣2,000元以上中端機型，先與手機廠商發布新機，後續再以系統升級覆蓋至其他機型，等規模達到1.5-2億量後再與其他網路廠商競爭。由於字節跳動優勢通路主要在海外，AI手機的投放大概也會放在海外。

字節跳動有抖音、豆包等服務，但始終缺乏硬體入口，該公司也曾明確表示沒有自行研發手機的計畫。