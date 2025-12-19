聽新聞
大陸商務部部長王文濤會見蘇姿丰 交流AMD在華業務發展
大陸商務部消息，大陸商務部部長王文濤18日會見超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰。雙方就公司在華業務發展、加強對華合作等進行了交流。
在美國政府近日批准AMD向大陸出口特供版AI晶片MI308，前提是上繳部分分潤後，蘇姿丰近日訪問北京。16日已率領高階主管造訪聯想集團全球總部，參觀包括人形機器人在內的多項成果。
17日，大陸工信部長李樂成在北京會見蘇姿丰。李樂成表示，希望AMD繼續深耕大陸市場，與大陸產業鏈上下游企業一道創新成長，實現互利共贏發展。蘇姿丰則承諾將繼續深化在大陸的投資，並加強合作。蘇姿丰當天還會見了大陸貿促會長任鴻斌。
蘇姿丰率團訪問北京聯想總部之際，美國國際貿易委員會（ITC）當地時間16日公告，針對超微、聯想及美超微啟動「337調查」，主因是相關半導體元件涉嫌侵犯美國專利。
據中國貿易救濟信息網，此次調查案件編號337-TA-1465，這份震動全球科技圈的被告名單上，既有美國本土巨頭AMD、超微電腦、聯想美國子公司，也涵蓋深圳聯想資訊產品、香港的聯想集團。
