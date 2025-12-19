快訊

北捷隨機砍人案…嫌犯桃園老家無人應門 鄰居曝沒往來：不了解這家人

進入動盪期 美股電子盤小幅波動、台指期夜盤上下震盪逾百點

北車隨機殺人案再添一死！男子南西店外遭砍傷 晚間8時許宣告不治

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸商務部部長王文濤會見蘇姿丰 交流AMD在華業務發展

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸商務部部長王文濤18日會見超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰。圖／取自大陸商務部官網
大陸商務部部長王文濤18日會見超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰。圖／取自大陸商務部官網

大陸商務部消息，大陸商務部部長王文濤18日會見超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰。雙方就公司在華業務發展、加強對華合作等進行了交流。

美國政府近日批准AMD向大陸出口特供版AI晶片MI308，前提是上繳部分分潤後，蘇姿丰近日訪問北京。16日已率領高階主管造訪聯想集團全球總部，參觀包括人形機器人在內的多項成果。

17日，大陸工信部長李樂成在北京會見蘇姿丰。李樂成表示，希望AMD繼續深耕大陸市場，與大陸產業鏈上下游企業一道創新成長，實現互利共贏發展。蘇姿丰則承諾將繼續深化在大陸的投資，並加強合作。蘇姿丰當天還會見了大陸貿促會長任鴻斌。

蘇姿丰率團訪問北京聯想總部之際，美國國際貿易委員會（ITC）當地時間16日公告，針對超微、聯想及美超微啟動「337調查」，主因是相關半導體元件涉嫌侵犯美國專利。

據中國貿易救濟信息網，此次調查案件編號337-TA-1465，這份震動全球科技圈的被告名單上，既有美國本土巨頭AMD、超微電腦、聯想美國子公司，也涵蓋深圳聯想資訊產品、香港的聯想集團。

蘇姿丰 美國 北京

延伸閱讀

證實在WTO起訴印度資通訊關稅措施 大陸：已向印方提出磋商請求

大陸人大常委會 下周將審「托育服務法」草案

美ITC揮出337調查重拳 對AMD、聯想、美超微祭337調查

蘇姿丰造訪聯想總部

相關新聞

陸商務部宣布 對美國歐盟南韓三元乙丙橡膠續徵反傾銷稅

大陸商務部今（19）日發布公告，公布對原產於美國、南韓和歐盟的進口三元乙丙橡膠所適用的反傾銷措施發起期終複審調查，並繼續...

證實在WTO起訴印度資通訊關稅措施 大陸：已向印方提出磋商請求

大陸商務部發言人19日證實在世貿組織起訴印度資訊通訊產品關稅措施及光電補貼措施，當日就印度資訊通訊產品關稅措施及光電補貼...

大陸商務部部長王文濤會見蘇姿丰 交流AMD在華業務發展

大陸商務部消息，大陸商務部部長王文濤18日會見超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰。雙方就公司在華業務發展、加強對華合作等進...

大陸品牌掌握掃地機器人市場絕對主導權 三星LG欲借CES打響反擊戰

被視為掃地機器市場開拓者的美國iRobot日前被大陸企業收購，大陸企業在全球市場的市占預計將突破60%，進一步掌握市場主...

大韓商工會議所下月訪陸 三星等五大集團掌門人將隨行

繼今年3月訪美後，大韓商工會議所（KCCI）將於下月率領200人規模的工商代表團對北京進行訪問。代表團將由大韓商工會議所...

大陸人大常委會 下周將審「托育服務法」草案

大陸近年出生人口降低，已引起官方高度關注，大陸全國人大常委會將於22日起在北京舉行6天的會議，官方披露，將審查「托育服務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。