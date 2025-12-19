證實在WTO起訴印度資通訊關稅措施 大陸：已向印方提出磋商請求

大陸商務部發言人19日證實在世貿組織起訴印度資訊通訊產品關稅措施及光電補貼措施，當日就印度資訊通訊產品關稅措施及光電補貼措施在世貿組織向印方提出磋商請求。

據央視新聞，該發言人針對有媒體詢問大陸在世貿組織起訴印度資訊通訊產品關稅措施及光電補貼措施，發表「答記者問」時，做出上述宣告。

該發言人稱，12月19日，大陸就印度資訊通訊產品關稅措施及光電補貼措施在世貿組織向印方提出磋商請求。他表示，印方相關措施涉嫌違反世貿組織約束稅率、國民待遇等多項義務，並構成世貿組織明令禁止的進口替代補貼。「這些措施給予印方本國產業不公平的競爭優勢，損害了中方利益」。

據指出，這是大陸繼起訴印度電動汽車及電池補貼措施後，切實維護內部產業合法權益的又一堅定舉措。「我們再次敦促印方恪守其在世貿組織有關承諾，立即糾正錯誤做法」。

稍早，今年10月15日大陸就印度電動汽車及電池補貼措施在世貿組織向印方提出磋商請求。當時大陸商務部發言人稱，印方相關措施涉嫌違反國民待遇等多項義務，並構成世貿組織明令禁止的進口替代補貼。這些措施給予印方本國產業不公平的競爭優勢，損害大陸利益。大陸將採取堅決措施，切實維護內部產業合法權益。敦促印方恪守其在世貿組織有關承諾，立即糾正錯誤做法。

另外，大陸外交部發言人郭嘉昆主持19日例行記者會，印度報業托拉斯記者就大陸近日發放新的稀土出口許可證相關報導提問，他回應指出，具體情況建議向大陸主管部門進行詢問。他表示，稀土等物項具有軍民兩用屬性，對其實施出口管制是國際通行做法，體現了大陸堅定維護世界和平與地區穩定，積極參與防擴散國際努力的一貫立場。大陸依法依規開展稀土相關物項出口管制工作，不針對特定國家，只要是用於民用用途的合規的出口申請，大陸政府都將及時予以批准。大陸願同有關國家和地區加強對話合作，共同維護全球產供鏈穩定。