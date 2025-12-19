陸商務部宣布 對美國歐盟南韓三元乙丙橡膠續徵反傾銷稅

大陸商務部今（19）日發布公告，公布對原產於美國、南韓和歐盟的進口三元乙丙橡膠所適用的反傾銷措施發起期終複審調查，並繼續實施反傾銷措施，也就是徵收反傾銷稅。

三元乙丙橡膠用途比較廣泛，可用於建築、電線電纜、汽車工業、交通等領域。包含屋頂單層防水卷材、民用和商用建築的電力輸入線、建築機械用電纜、汽車的水箱及耐熱膠管、車輛車門窗密封條、減震、止水帶等。

此前大陸商務部在2020年12月18日發布了2020年第60號公告，決定自2020年12月20日起，對原產於美國、南韓和歐盟的進口三元乙丙橡膠徵收反傾銷稅，稅率為美國公司214.9%至222.0%，南韓公司12.5%至24.5%，歐盟公司14.7%至31.7%，實施期限為5年。

2025年10月17日，大陸商務部收到大陸中國石油天然氣股份有限公司吉林石化分公司和上海中石化三井彈性體有限公司（以下稱申請人）代表境內三元乙丙橡膠產業提交的反傾銷措施期終複審申請書。申請人主張，如果終止反傾銷措施，原產於美國、南韓和歐盟的進口三元乙丙橡膠對大陸的傾銷可能繼續或再度發生，請求進行期終複審調查，並維持該反傾銷措施。申請人未對原產於英國的進口三元乙丙橡膠所適用的反傾銷措施提出期終複審申請。

根據大陸「反傾銷條例」有關規定，官方進行了審查。現有證據表明，申請人符合「反傾銷條例」第十一條、第十三條和第十七條關於產業及產業代表性的規定，有資格代表中國大陸三元乙丙橡膠產業提出申請。大陸商務部決定自2025年12月20日起，對原產於美國、南韓和歐盟的進口三元乙丙橡膠所適用的反傾銷措施進行期終複審調查。並宣布繼續實施反傾銷措施，即反傾銷稅。

稅率最高的是美國公司，其中，陶氏化學公司（The Dow Chemical Company）222.0%、埃克森美孚公司（Exxon Mobil Corporation）214.9%、阿朗新科美國有限公司（ARLANXEO USA LLC）219.8%、美國獅子彈性體有限公司（Lion Copolymer Geismar,LLC）219.8%，其他美國公司222.0%。

另對於美國2026財年國防授權法案提及「涉華消極內容」，大陸外交部發言人郭嘉昆19日下午表示，美國2026財年國防授權法案渲染「中國威脅」，干涉中國大陸內政，損害中國主權、安全、發展利益。「中方對此強烈不滿，堅決反對，已多次向美方提出嚴正交涉」。他敦促美方客觀理性看待中國大陸發展和中美關係，同大陸相向而行，共同落實好中美元首釜山會晤達成的重要共識，「不得實施上述法案涉華消極條款，並消除負面影響」。他警告，如美方一意孤行，大陸「將採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權、安全、發展利益」。