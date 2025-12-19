快訊

夢境現實分不清…李亞萍不認失智拒就醫 余祥銓嘆：二姐過世打擊太大

憲法法庭停擺一年正式復活！ 藍白版憲訴法修正案被宣告違憲

北市松山區4公車連環撞！大都會客運駕駛稱「煞車失靈」 3人送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸人大常委會 下周將審「托育服務法」草案

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸14屆全國人大常委會第19次會議將於22日起在北京舉行，議程之一是進行「托育服務法」草案審議。圖為大陸全國人大常委會會址。（本報系資料照）
大陸14屆全國人大常委會第19次會議將於22日起在北京舉行，議程之一是進行「托育服務法」草案審議。圖為大陸全國人大常委會會址。（本報系資料照）

大陸近年出生人口降低，已引起官方高度關注，大陸全國人大常委會將於22日起在北京舉行6天的會議，官方披露，將審查「托育服務法」草案等法案。

據央視新聞，19日上午大陸全國人大常委會法制工作委員會舉行發言人記者會。宣布經十四屆大陸全國人大常委會第五十六次委員長會議決定，十四屆大陸全國人大常委會第十九次會議12月22日至27日在北京舉行。

消息指出，委員長會議建議，上述會議繼續審議生態環境法典、民族團結進步促進法、國家發展規劃法、漁業法（修訂）、危險化學品安全法、民用航空法（修訂）、國家通用語言文字法（修訂）、對外貿易法（修訂）草案。

同時，審議國有資產法、托育服務法、南極活動與環境保護法、銀行業監督管理法（修訂）、商標法（修訂）等草案；審議關於刑事訴訟法有關規定的解釋草案、關於召開第十四屆大陸全國人民代表大會第四次會議的決定草案；審議大陸全國人大常委會法工委關於2025年備案審查工作情況的報告、關於法律清理工作情況和處理意見的報告等。

公開資料顯示，大陸人大今年的立法計畫有包含要制定托育服務法，今年中，大陸衛健委、發改委等七部門聯合印發「關於加快推進普惠托育服務體系建設的意見」，文件明確提到，2025年，實現每千人口擁有3歲以下嬰幼兒托位數4.5個，新增普惠性托位66萬個。2030年，普惠托育服務體系基本建立，家庭托育成本有效降低。

2024年中國大陸出生人口為954萬人，較2023年增加52萬人，但此前自2017年以來，已經連續多年下降。

托育 人大常委會 全國人大

延伸閱讀

4艘大陸海警船闖金門海域挑釁 海巡署「船艏壓迫」造浪逼撤離

【重磅快評】國安修法草案 更加印證紅綠本一家

本田大陸工廠 月底暫減、停產

華為扮協調角色 陸國產 EUV 原型機成功關鍵

相關新聞

南京博物院畫作流入拍賣市場風波擴大 媒體提「四問」

南京博物院（南博）館藏名畫被指現身拍賣市場還估價高達8800萬元（人民幣，下同，約1249萬美元）事件，當事捐贈收藏家龐...

大陸人大常委會 下周將審「托育服務法」草案

大陸近年出生人口降低，已引起官方高度關注，大陸全國人大常委會將於22日起在北京舉行6天的會議，官方披露，將審查「托育服務...

買得到→買得爽 海南自貿港購物新體驗 熱潮延燒至明年

海島全島昨起封關運作，打造從「買得到」到「買得爽」、「即到即核、即核即走」的海南購物新體驗，由於多數商品價格低於島外又有...

贈南博古畫竟流入拍場 龐萊臣後人索討「消失的畫作」

收藏家龐萊臣捐贈南京博物院的畫作「江南春」被指現身拍賣會事件，南京博物院稱相關5幅爭議畫作早在60多年前就已鑑定為假並已...

港規管中藥擬收緊 含藥用中藥材須註冊 不涉煲湯膳食

香港醫務衛生局昨日公布香港首份《中醫藥發展藍圖》，提出涵蓋五大領域、八個目標及20個行動的願景，推動中醫藥全方位、高質量...

廣州白雲機場 年旅客吞吐量首次突破8千萬人次

廣州白雲國際機場最新通報，截至12月17日，該機場年旅客吞吐量首次突破8000萬人次，其中國際旅客超過1660萬人次。這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。