大陸人大常委會 下周將審「托育服務法」草案

大陸近年出生人口降低，已引起官方高度關注，大陸全國人大常委會將於22日起在北京舉行6天的會議，官方披露，將審查「托育服務法」草案等法案。

據央視新聞，19日上午大陸全國人大常委會法制工作委員會舉行發言人記者會。宣布經十四屆大陸全國人大常委會第五十六次委員長會議決定，十四屆大陸全國人大常委會第十九次會議12月22日至27日在北京舉行。

消息指出，委員長會議建議，上述會議繼續審議生態環境法典、民族團結進步促進法、國家發展規劃法、漁業法（修訂）、危險化學品安全法、民用航空法（修訂）、國家通用語言文字法（修訂）、對外貿易法（修訂）草案。

同時，審議國有資產法、托育服務法、南極活動與環境保護法、銀行業監督管理法（修訂）、商標法（修訂）等草案；審議關於刑事訴訟法有關規定的解釋草案、關於召開第十四屆大陸全國人民代表大會第四次會議的決定草案；審議大陸全國人大常委會法工委關於2025年備案審查工作情況的報告、關於法律清理工作情況和處理意見的報告等。

公開資料顯示，大陸人大今年的立法計畫有包含要制定托育服務法，今年中，大陸衛健委、發改委等七部門聯合印發「關於加快推進普惠托育服務體系建設的意見」，文件明確提到，2025年，實現每千人口擁有3歲以下嬰幼兒托位數4.5個，新增普惠性托位66萬個。2030年，普惠托育服務體系基本建立，家庭托育成本有效降低。

2024年中國大陸出生人口為954萬人，較2023年增加52萬人，但此前自2017年以來，已經連續多年下降。