大陸2025年度字詞揭曉：「韌」與「稅」獲選為年度國內、國外字

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸2025年度字詞揭曉，年度「國內字」為「韌」，年度「國內詞」為「深度求索（DeepSeek）」。（圖／取自中國日報）
大陸2025年度字詞揭曉，年度「國內字」為「韌」，年度「國內詞」為「深度求索（DeepSeek）」。（圖／取自中國日報）

大陸官方舉辦的2025年度字詞活動，結果19日在北京揭曉，經專家評議，最後確定2025年度「國內字」為「韌」，年度「國內詞」為「深度求索（DeepSeek）」，年度「國際字」為「稅」，年度「國際詞」為「地緣政治」。

據新華社，由大陸國家語言資源監測與研究中心、商務印書館、新華網聯合主辦的「漢語盤點2025」活動，12月19日在北京揭曉2025「年度字詞」。

消息指，經網友推薦、語料庫大資料提取和專家評議，2025年度「國內字」為「韌」，年度「國內詞」為「深度求索（DeepSeek）」。年度「國際字」為「稅」，年度「國際詞」為「地緣政治」。

澎湃新聞先前披露，前五位年度「國內候選字」為「韌」、「創」、「融」、「智」、「通」，前五位年度「國內候選詞」為「十五五」、「深度求索（DeepSeek）」、「九三閱兵」、「蘇超」、「具身智慧」；前五位年度「國際候選字」為「稅」、「搶」、「界」、「談」、「硬」，前五位年度「國際候選詞」為「地緣政治」、「無人機」、「稀土」、「草台班子」、「關稅」。

今年是「漢語盤點」活動舉辦的第20年，活動鼓勵大陸民眾用語言記錄生活，描述中國視野下的社會變遷。

「韌」與「深度求索」為什麼成為年度字詞？根據主辦方解釋，「韌」字核心要義在於堅韌不拔、意志堅定、頑強不屈，是面對困難時百折不撓的精神底色與行動力量。「在一個政治、經濟、技術等不確定因素交織的時代，韌，不僅是增長性，更是抗壓性、應變性、回彈性」。至於「深度求索（DeepSeek）」則點亮AI的進展，專家指出，它是AI時代中國大陸構築自主生產力的重要標識，深度求索公司取得的重大進展，代表著一批中國大陸公司在人工智慧領域的崛起。

公開資料顯示，去年12月「漢語盤點2024」揭曉，「智」、「新質生產力」、「變」、「人工智慧（AI）」分別當選年度「國內字」、「國內詞」、「國際字」、「國際詞」。

