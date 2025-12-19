快訊

華為扮協調角色 陸國產 EUV 原型機成功關鍵

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
華為。 路透
大陸打造EUV曝光機是大陸歷時六年的國家級計畫，該計畫隸屬大陸整體半導體戰略，由中共中央科技委員會主導，並由國務院副總理丁薛祥負責統籌，大陸電子巨頭華為則扮演關鍵協調角色，串聯全大陸數千名工程師、國營研究機構與企業，形成龐大的技術網路。

雖然該計畫由政府主導，但華為深度參與從晶片設計、製造設備到最終產品整合的每一環。知情人士透露，部分工程師長期駐廠、睡在工作現場，平日不得返家，手機使用受限，確保機密

約百名應屆畢業生負責逆向工程，每張工作桌都配有攝影機，記錄拆解與重組過程，成功完成任務者可獲獎金。這些工作被視為中國微影技術突破的關鍵。

內部團隊彼此隔離，僅知自身任務，不清楚其他單位進度。正是在這樣高度封閉的環境下，大陸一步步逼近西方長期壟斷的EUV技術門檻。

路透調查，一名工程師發現，他的高額簽約金，竟伴隨一張使用假名的識別證；進入實驗室後，他認出多名前ASML同事也以化名工作，以維持高度機密。

這些工程師多為近期退休、具有大陸背景的ASML前員工，被視為最佳招募對象，他們握有關鍵技術知識，卻已不受原公司職務限制。兩名現職於荷蘭、具大陸籍的ASML員工證實，自2020年起即多次遭華為獵才接觸。

