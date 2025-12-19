聽新聞
陸新發現 廣西金秀礦
陸媒報導，17日從大陸自然資源部中國地質調查局獲悉，經國際礦物學會新礦物命名與分類專業委員會評審投票，由中國地質科學院科研人員發現、申請的新礦物—「鎳鉍銻砷硫化物」獲得正式批准，中文名定為「金秀礦」。
據悉，金秀礦發現於廣西壯族自治區金秀瑤族自治縣龍華鎳鈷礦床中。專家指，該處是特富的鎳鈷礦，鎳、鈷占比分別約17.5%和1.5%，比常規鎳0.2%、鈷0.02%的成礦標準高近80倍。
中國地質科學院深部礦產勘查理論與技術研究室主任嚴加永表示，金秀礦的化學式是鎳、鉍、硫、銻、砷，本質上是對早期形成的含鎳礦物做置換，晶體結構重新排列，從而結晶出全新結構穩定的礦物。他稱這是自然界餽贈的設計藍圖，材料科學家可借鑑其晶體結構，嘗試合成類似人工礦物或化合物，開發更高效、穩定或成本更低的新能源材料。
