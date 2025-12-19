習近平親自謀劃…陸海南自貿港 正式啟動全島封關

大陸海南自由貿易港昨正式啟動封關，將全島建設為一個「境內關外」區域，享免關稅品範圍占全商品的七十四％之多等優惠。大陸國務院副總理何立峰昨表示，要把海南自由貿易港打造成為引領大陸新時代對外開放的重要門戶。

海南地處連接太平洋、印度洋的要道，是進入大陸市場的橋頭堡。二○二○年，大陸頒布「海南自由貿易港建設總體方案」，將海南全島建成大陸首個「自由貿易港」，於昨日正式封關運作，操作方式為「『一線』放開、『二線』管住、島內自由」，即海南與境外貿易邊界自由化，到大陸其他省分邊界則精準管控。

何立峰昨天赴海口出席海南自由貿易港全島封關啟動活動。他說，建設海南自由貿易港，是中共總書記習近平親自謀劃、親自部署、親自推動的改革開放重大措施。

何立峰表示，要以全島封關運作為契機，持續深化重點領域改革，扎實推動高質量發展，不斷完善風險防控體系，把海南自由貿易港打造成為引領大陸新時代對外開放的重要門戶。

海南自貿港啟動後，零關稅商品範圍擴大至約六千六百個稅目，約占全部商品稅目的七十四%。企業在海南進口原料加工增值超過三十％後銷往大陸可免關稅。還有對在海南註冊企業所得稅、高端人才稅負減按十五％徵收的優惠等。

昨海南洋浦港、三亞鳳凰國際機場等對外開放口岸，陸續集中進口原油、醫療設備、航材、食品原料等「零關稅」貨物，總貨值逾五億元人民幣。

綜合中新社等報導，三亞鳳凰國際機場昨迎來第一批零關稅貨物為自德國進口的口腔儀器、從香港進口的藥品科研設備；另，西門子能源是第一個封關後落地辦理營業執照的世界五百強企業，海南官方還為第一批外籍人士發放就業許可、居留許可，註冊第一批國際船舶。

此舉也預計帶動旅遊人潮，以三亞免稅城的最高規格iPhone新機為例，較官網價差換算可達近萬元新台幣。大陸旅遊平台數據顯示，元旦假期三亞飯店搜索熱度年增長超過兩百％。