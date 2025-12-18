快訊

又一「A+H」誕生在即！兆易創新通過港交所聆訊 最快下月掛牌

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸記憶體大廠兆易創新，已通過港交所上市聆訊，接下來即將進入路演和招股階段，市場傳出最快下月掛牌，目標集資額10億美元（新台幣318.2億元）。這也代表兆易創新即將成為一家「A+H」公司。圖／界面新聞
大陸記憶體大廠兆易創新，已通過港交所上市聆訊，接下來即將進入路演和招股階段，市場傳出最快下月掛牌，目標集資額10億美元（新台幣318.2億元）。這也代表兆易創新即將成為一家「A+H」公司。

兆易創新在大陸半導體產業中，處於記憶體與微控制器（MCU）領域的絕對龍頭地位，是大陸少數能在全球市場佔據前列的晶片設計公司。在編碼型快閃記憶體（NOR Flash）、利基型DRAM、MCU 等細分市場均排名大陸第一。

科創板日報報導，根據該公司通過港股聆訊後發布的招股書（簡稱「招股書港股聆訊後版本」）顯示， 2022年度至2024年度及2025年上半年的營收，分別為人民幣81.3億元、57.6億元、73.5億元、41.5億元；毛利分別為人民幣37億元、17.4億元、26.2億元、15.3億元；同期淨利潤分別為人民幣22.7億元、1.3億元、11.5億元、6.2億元。

兆易創新2025年前三季度的營收為人民幣68.3億元，年增20.9%；淨利為人民幣10.8億元，年增30.1%。其中第3季營收人民幣26.8億元，年增31.4%；淨利人民幣5.08億元，年增61.1%。

截至2025年上半年末，營收按產品分類，類比晶片、專用型記憶體、MCU的毛利率最高，分別為39.0%、38.5%、37.3%。截至同一時期的公司綜合毛利率則為36.9%，截至2025年第三季度末的綜合毛利率為38.3%。

為進一步擴大市占，兆易創新對產品採取更具競爭力的定價策略。招股書港股聆訊後版本顯示，專用型記憶體的平均售價由2024年第3季末的每顆人民幣1.45元，下降至2025年第3季末的每顆人民幣1.41元；MCU的平均售價由2024年第3季末的每顆人民幣4.19元，下降至2025年第3季末的每顆人民幣3.85元；感測器晶片平均售價由每顆人民幣1.69元，下降至每顆人民幣1.58元，類比晶片平均售價則由每顆人民幣0.10元，上升至每顆人民幣0.16元。

人民幣 售價 港股 半導體

