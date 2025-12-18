認可技術實力？ 大基金三期旗下基金入股IC載板公司安捷利美維

大陸高階印刷電路板（PCB）及IC載板領域的龍頭企業安捷利美維，日前進行工商變更，原股東安捷利電子實業退出，同時國家大基金三期旗下國投集新股權投資基金、國新發展投資管理有，以及廣州產業投資控股集團等新股東加入。

此次大基金三期聯合地方國資入股安捷利美維，將透過資本注入加速高階載板產能建設與技術迭代，填補大陸空白，同時帶動上下游產業鏈（如載板材料、精密加工設備）的協同發展，推動大陸半導體封裝環節的自主可控。

科創板日報報導，當前全球半導體封裝載板市場仍由日本、南韓主導，大陸企業如深南電路、興森科技、安捷利美維等雖已實現部分突破，但高階載板（如FC-BGA、SiP載板）仍依賴進口。

安捷利美維成立於2019年12月，法定代表人為熊正峰，註冊資本人民幣45億，經營範圍包括光電子器件及其他電子器件製造、印製電路板製造、電子元件及元件製造、積體電路製造等，現由美智投資有限公司、廈門半導體投資集團有限公司及上述新增股東等共同持股。

官網顯示，該公司提供高度可靠且先進的HDI一站式解決方案，產品覆蓋FCBGA封裝基板、類載板、高階及任意層互連HDI、軟硬結合板及軟板、貼片及組裝、動力電池模組等。

從財務數據來看，安捷利美維盈利能力仍較弱，2024年營收人民幣79.1億元，淨利潤人民幣4.1億元。2025年前三季度，營收已達人民幣63.1億元，淨利潤人民幣1.06億元（淨利率1.7%）。

大基金三期本次入股，或是出於對公司在封裝載板等領域技術實力的認可。IC載板是連接晶片與PCB的核心載體，技術壁壘高、國產化率低，正是大基金三期重點突破的方向之一。

此次入股的「國投集新」「國新發展」均隸屬於大基金三期，「國新發展」是繼2014年一期、2019年二期後，大陸針對半導體產業設立的又一國家級資本平台，重點投向先進製造、高階晶片設計、關鍵材料/設備、第三代半導體等「卡脖子」環節，強調「強鏈補鏈」與「產業鏈協同」。

新增股東中的廣州產業投資控股集團（廣州產控）是廣州市屬國有資本營運平台，聚焦新一代信息技術、生物醫藥、高階裝備等戰略性新興產業。