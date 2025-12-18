快訊

全體在野立委明立院議場前開記者會 宣布提案「彈劾賴總統」

獨／疑助「鮑魚達人」鍾文智潛逃…北市信義分局等地遭搜索 15官警被約談

家電壞了先別丟…LG舊冷氣「竟藏著黃金」 他成功挖寶脫手賺萬元

認可技術實力？ 大基金三期旗下基金入股IC載板公司安捷利美維

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
推動大陸半導體封裝環節的自主可控，大陸高階印刷電路板（PCB）及IC載板領域的龍頭企業安捷利美維，日前進行工商變更，原股東安捷利電子實業退出，同時國家大基金三期旗下國投集新股權投資基金、國新發展投資管理有，以及廣州產業投資控股集團等新股東加入。新華社
推動大陸半導體封裝環節的自主可控，大陸高階印刷電路板（PCB）及IC載板領域的龍頭企業安捷利美維，日前進行工商變更，原股東安捷利電子實業退出，同時國家大基金三期旗下國投集新股權投資基金、國新發展投資管理有，以及廣州產業投資控股集團等新股東加入。新華社

大陸高階印刷電路板（PCB）及IC載板領域的龍頭企業安捷利美維，日前進行工商變更，原股東安捷利電子實業退出，同時國家大基金三期旗下國投集新股權投資基金、國新發展投資管理有，以及廣州產業投資控股集團等新股東加入。

此次大基金三期聯合地方國資入股安捷利美維，將透過資本注入加速高階載板產能建設與技術迭代，填補大陸空白，同時帶動上下游產業鏈（如載板材料、精密加工設備）的協同發展，推動大陸半導體封裝環節的自主可控。

科創板日報報導，當前全球半導體封裝載板市場仍由日本、南韓主導，大陸企業如深南電路、興森科技、安捷利美維等雖已實現部分突破，但高階載板（如FC-BGA、SiP載板）仍依賴進口。

安捷利美維成立於2019年12月，法定代表人為熊正峰，註冊資本人民幣45億，經營範圍包括光電子器件及其他電子器件製造、印製電路板製造、電子元件及元件製造、積體電路製造等，現由美智投資有限公司、廈門半導體投資集團有限公司及上述新增股東等共同持股。

官網顯示，該公司提供高度可靠且先進的HDI一站式解決方案，產品覆蓋FCBGA封裝基板、類載板、高階及任意層互連HDI、軟硬結合板及軟板、貼片及組裝、動力電池模組等。

從財務數據來看，安捷利美維盈利能力仍較弱，2024年營收人民幣79.1億元，淨利潤人民幣4.1億元。2025年前三季度，營收已達人民幣63.1億元，淨利潤人民幣1.06億元（淨利率1.7%）。

大基金三期本次入股，或是出於對公司在封裝載板等領域技術實力的認可。IC載板是連接晶片與PCB的核心載體，技術壁壘高、國產化率低，正是大基金三期重點突破的方向之一。

此次入股的「國投集新」「國新發展」均隸屬於大基金三期，「國新發展」是繼2014年一期、2019年二期後，大陸針對半導體產業設立的又一國家級資本平台，重點投向先進製造、高階晶片設計、關鍵材料/設備、第三代半導體等「卡脖子」環節，強調「強鏈補鏈」與「產業鏈協同」。

新增股東中的廣州產業投資控股集團（廣州產控）是廣州市屬國有資本營運平台，聚焦新一代信息技術、生物醫藥、高階裝備等戰略性新興產業。

半導體 人民幣 產業鏈

延伸閱讀

摩根士丹利中國首席經濟學家預期：大陸2026年名義GDP增速4%出頭

缺料恐成常態？AI 伺服器、高速運算應用噴發 法人：PCB族群將受惠

半導體短缺衝擊 本田日本、大陸工廠擬暫停或減產

股市熱絡效應 大陸個所稅收入兩位數增長

相關新聞

陸媒：中國大陸「這省」發現亞洲最大的海底巨型金礦

陸媒每日經濟新聞報導，據山東「煙台發布」消息，12月16日，煙台市人民政府新聞辦公室舉行「回望十四五 奮楫啟新程」主題系...

拼多多與市監局罕見爆發肢體衝突 被辭退員工自稱「成代罪羔羊」

大陸網路上在月初瘋傳「多名拼多多高管與大陸市場監管總局工作人員互毆」的消息。陸媒近日報導，拼多多相關人士透露，因「12月...

中國廣西發現新礦物 命名「金秀礦」或助開發成本更低新能源材料

陸媒報導，17日從大陸自然資源部中國地質調查局獲悉，經國際礦物學會新礦物命名與分類專業委員會評審投票，由中國地質科學院科...

康師傅CEO陳應讓年底退休 由執行董事魏宏丞接任

康師傅宣布，首席執行官陳應讓決定退休，不再與公司續期服務合約，其任期將於2025年12月31日屆滿。董事會宣布委任魏宏丞...

又一「A+H」誕生在即！兆易創新通過港交所聆訊 最快下月掛牌

大陸記憶體大廠兆易創新，已通過港交所上市聆訊，接下來即將進入路演和招股階段，市場傳出最快下月掛牌，目標集資額10億美元（...

認可技術實力？ 大基金三期旗下基金入股IC載板公司安捷利美維

大陸高階印刷電路板（PCB）及IC載板領域的龍頭企業安捷利美維，日前進行工商變更，原股東安捷利電子實業退出，同時國家大基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。