摩根士丹利中國首席經濟學家預期 大陸2026年名義GDP增速4%出頭

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強近日表示，對大陸2026年的增長、特別是名義GDP增長的預期，還是保持在大概4%出頭的名義GDP增速，比市場的一致預期更保守一點。中新社
摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強近日表示，對大陸2026年的增長、特別是名義GDP增長的預期，還是保持在大概4%出頭的名義GDP增速，比市場的一致預期更保守一點。他也提到，大陸全球出口市場的市佔率未來五年有望再上層樓，並希望2026年看到大陸向消費方面轉型。

邢自強近日於「首席經濟學家論壇」的微信公眾號上撰文表示，近日召開的中央經濟工作會議定調是比較溫和的托底，沒有較大的調整轉向。政策基調是穩妥布局、漸進推進，想要穩住目前的增長水平、部分減輕通縮壓力，沒有體現出對實現再通脹、打破通縮循環進行強刺激或較大路徑調整的訴求。

針對明年政策，邢自強表示，財政儘管總量上比較溫和，但可能會前置到一季度和上半年，用基建投資作為抓手；貨幣政策實際降息將準空間相對有限，更多強調一些結構性工具和準財政工具，全年即使降息，可能降10-20個基點；地產政策，像以補貼按揭利率為核心的途徑，可能要等到全國兩會之後才會有一些落地細節出來。

國補以舊換新的部分，關鍵是能不能大舉支持服務業消費。邢自強表示，目前消費貸貼息實際用戶不多，因為消費者不願意加槓桿。如果真的要補貼消費者，一是要補貼按揭利率；二是直接對服務業消費進行類似消費券一樣的補貼。

出口方面，邢自強指出，還是非常看好大陸產業競爭格局再上層樓，特別是大陸佔全球出口市場的市佔率已經15%，未來五年有望再上層樓，達到16%-17%。大陸出口增速依然會高於全球貿易增長。大量重點品和高附加值環節依然來自大陸企業。

他表示，還是希望2026年看到大陸向消費方面轉型，做好社會保障福利，特別是對農民和農民工增加社保的補貼注入。消費短期支持層面，不僅僅是對實體製造業有溢出效應的耐用消費品進行國補，也可以把目光投向更廣大的服務業消費；房地產若要止跌回穩，在支持購房人按揭貼息上要更快地推出政策，並且力度強、範圍廣、持續時間夠，這樣才能改變預期。

