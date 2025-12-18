大陸國產GPU衝刺IPO 仍需進一步提高收入和市佔率

大陸國產GPU「四小龍」的摩爾線程、沐曦股份、壁仞科技和燧原科技‌加快衝刺IPO。包括摩爾線程、沐曦、壁仞科技在內，大陸國產GPU企業雖然承載著投資者對於國產AI晶片崛起的期望，但目前仍需進一步提高收入水平和市佔率水平。

近期兩檔GPU股在科創板上市頗受矚目。摩爾線程上市首日股價漲超4倍，沐曦則刷新近十年A股上市首日單簽盈利紀錄，壁仞科技17日通過港交所聆訊，有望成為大陸AI晶片陣營中第三家上市的GPU廠商。不過摩爾線程和沐曦在上市後的股價變化也呈現不小波動。

第一財經指出，上述公司過去3年雖然收入增長，但都未實現盈利。2022年至2024年，摩爾線程年營收分別為0.46億元、1.24億元、4.38億元（人民幣，下同），虧損18.4億元、16.73億元、14.92億元；沐曦年營收分別為42.64萬元、5302.12萬元、7.43億元，虧損7.77億元、8.71億元、14.09億元；壁仞科技年收入分別為49.9萬元、6203萬元、3.37億元，虧損14.74億元、17.44億元、15.38億元。三家公司今年上半年也持續虧損。

研發費用是虧損主因。2022年-2024年之間，摩爾線程、沐曦、壁仞科技的研發費用分別為38.1億元、22.47億元、27.3億元，研發費用佔年營收的比例分別為309.88%、121.24%、245.5%。

市佔率方面，2024年，輝達、華為海思以及AMD在大陸AI晶片市場中的市佔率分別為54.4%、21.4%、15.3%。今年，大陸市場本土品牌AI晶片市場滲透率呈上升趨勢，但尚未形成較明朗的競爭格局。

摩爾線程表示，該情況反映國際龍頭企業在相關市場仍具有先發優勢及較強的市場地位，另一方面也與大陸其他晶片新創企業的市佔率較為接近；沐曦提到，AI晶片基本形成由輝達和AMD組成的寡頭壟斷格局，據測算，沐曦在2024年大陸AI晶片市場市佔率約為1%。

壁仞科技表示，大陸智能計算晶片市場除了上述兩大參與者外，其餘市場較分散，這為任何單一參與者提供了在未來競爭中擴大規模並脫穎而出的機會。預計大陸企業智能計算晶片的市佔率將從2024年的約20%提升至2029年的約60%。