2026年能否看到陸客來台？陸委會：若兩邊談成應該很快可恢復

大陸上海市副市長華源在台北宣布要推動上海團客來台已滿一年，但目前沒有辦法落實，對於2026年能否看到陸客來台，陸委會18日重申盼陸方趕快由海旅會回復我方去函，如果兩邊可以談成，應該很快可以恢復。

去年12月17日雙城論壇上，當時來台參加的上海市副市長華源宣布上海方面將積極推動上海居民赴台團隊旅遊路線。目前已經過去了整整一年，但兩岸觀光旅遊仍停滯不前，陸委會最近重申政府歡迎陸客來台、並再度提出須先由「小兩會」（台旅會、海旅會）溝通的政策沒有改變，大陸國台辦昨天則說，陸方釋放的善意和誠意有目共睹，兩岸旅遊問題的癥結和障礙在於民進黨當局干擾阻撓。

陸委會18日下午舉行例行記者會，本報記者詢問，儘管兩岸官方都支持陸客到台灣，但整整一年就是沒有進展，陸委會是否正構思新的解套方案？我們有沒有機會在2026年看到大陸地區的遊客來台灣？

對此陸委會副主委梁文傑表示，政府對於兩岸觀光立場沒有改變，只是我方今年2月曾去函對岸，希望就兩岸觀光碰到的既有問題能做會商，但可惜到目前為止沒有接到回函，他重申，希望陸方趕快由海旅會回復我方的去函，「如果兩邊可以談成，應該很快就可以恢復」。

他並強調，我方提出的小兩會討論，跟政治問題無關，也不會成為政治問題，所以不需要對小兩會會談到現在為止還未有回應。他也提到，最近大陸跟日本之間爭議，陸方習慣用觀光作為經濟脅迫工具，央視報導12月中國飛日本航班取消1900班，占比超過40%，「這樣的狀況正是我們所不樂見」，當初談小兩會要維持兩岸觀光延續性、不要因為政治問題被干擾，這部分我們立場還是一樣，最近大陸跟日本的狀況「讓我們更覺得這樣的會談是有必要的」。