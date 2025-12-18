快訊

73歲李亞萍曝罹患失智症 醫：別忌諱就醫 「老年憂鬱」可及早治療

KARA要來了？台北跨年晚會「廣告提前暴雷」 小編神回應掀熱議

柯文哲涉貪案遭求刑28年6月 法官排明年「這一天」宣判

聽新聞
0:00 / 0:00

歐盟調查多家陸企「可能的外國補貼」 陸商務部：指向性和歧視性明顯

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸商務部發言人何亞東。中新社資料照
大陸商務部發言人何亞東。中新社資料照

大陸商務部新聞發言人何亞東18日的例行記者會上表示，中方注意到，歐盟執委會近期密集對中國企業發起《外國補貼條例》（FSR）調查，先後對中車集團、同方威視發起深入調查，甚至對中國網路平台突襲檢查，做法惡劣，指向性和歧視性明顯。中方對此強烈反對。

何亞東表示，希望歐方立即停止對包括中國在內的外國投資企業的無理打壓，審慎使用FSR調查工具，為在歐投資經營企業創造公平、公正、可預期的營商環境。中方密切關注歐方有關動向，將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。

綜合外電報導，何亞東提及的數起事件，皆與可能的大陸政府補貼有關。歐盟執委會11月初表示將對大陸國企中國中車（CRRC）在葡萄牙首都里斯本輕軌車輛招標中可能存在的外國補貼展開調查。調查將評估此類補貼是否使該公司在招標中獲得不公平優勢。

當時歐盟中國商會曾對此事聲明稱，對歐盟調查中國企業所謂補貼問題深表關切，強調歐盟《外國補貼條例》不應淪為保護主義，或排除企業參與採購的單邊工具，並敦促歐盟以真正客觀、公平和非歧視方式執行該條例。

此外，歐盟執委會本月11日宣布對大陸安檢設備供應商同方威視啟動深入調查，理由是同方威視可能獲得來自大陸的補貼以取得競爭優勢，將對歐盟市場造成負面影響；另一方面，拼多多旗下跨境電商平台Temu位於都柏林的歐洲總部，日前也被歐盟監管機構突擊檢查，主因是擔心該網上平台或獲得大陸政府補貼。

歐盟 拼多多 監管機構 電商 大陸商務部

延伸閱讀

歐洲試圖阻止中國汽車進口 反而幫了它們一把？

歐盟峰會聚焦動用俄羅斯凍結資產　義疑慮依法無據

岱宇強攻國際醫療業務

歐盟擴大課徵碳邊境稅 高排碳進口產品都跑不掉

相關新聞

陸媒：中國大陸「這省」發現亞洲最大的海底巨型金礦

陸媒每日經濟新聞報導，據山東「煙台發布」消息，12月16日，煙台市人民政府新聞辦公室舉行「回望十四五 奮楫啟新程」主題系...

拼多多與市監局罕見爆發肢體衝突 被辭退員工自稱「成代罪羔羊」

大陸網路上在月初瘋傳「多名拼多多高管與大陸市場監管總局工作人員互毆」的消息。陸媒近日報導，拼多多相關人士透露，因「12月...

中國廣西發現新礦物 命名「金秀礦」或助開發成本更低新能源材料

陸媒報導，17日從大陸自然資源部中國地質調查局獲悉，經國際礦物學會新礦物命名與分類專業委員會評審投票，由中國地質科學院科...

康師傅CEO陳應讓年底退休 由執行董事魏宏丞接任

康師傅宣布，首席執行官陳應讓決定退休，不再與公司續期服務合約，其任期將於2025年12月31日屆滿。董事會宣布委任魏宏丞...

大陸商務部證實 已批准部分稀土出口通用許可申請

大陸商務部新聞發言人何亞東18日針對稀土相關物項出口管制的最新進展進行回應時表示，據他所知，目前已收到並批准了部分中國出...

歐盟調查多家陸企「可能的外國補貼」 陸商務部：指向性和歧視性明顯

大陸商務部新聞發言人何亞東18日的例行記者會上表示，中方注意到，歐盟執委會近期密集對中國企業發起《外國補貼條例》（FSR...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。