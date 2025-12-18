拼多多與市監局罕見爆發肢體衝突 被辭退員工自稱「成代罪羔羊」

大陸網路上在月初瘋傳「多名拼多多高管與大陸市場監管總局工作人員互毆」的消息。陸媒近日報導，拼多多相關人士透露，因「12月3日發生的打架事件」，拼多多的政府關係部門多名員工被辭退，有被辭退員工表示是被當作代罪羔羊。目前相關報導也已被下架。

《香港01》引述陸媒《財新網》報導，網傳消息稱共有約30名員工被辭退，有員工批評，自己當天根本不在上海，是被「殺良請罪」的替罪羊，被辭退的員工呼籲拼多多全面徹查「12.3」事件，稱這是一場「甩鍋式的滅口」。

財新向市場監管總局發函，以確認12月3日肢體衝突事件以及對拼多多調查的具體情況，但未獲得市場監管總局回應。拼多多方面亦未回應相關問詢。市監調查的事由未披露，但有相關消息人士稱或因「虛假發貨」的舉報。

虛假發貨常常發生在電商「刷單炒信」中，也就是電商賣家為了營造商品熱銷、用戶口碑好的形象，提升商品搜索排名，通過各種虛假交易的方式，虛構成交記錄及用戶好評，借此欺騙平台以及消費者，達到吸引更多的消費者瀏覽和購買的目的，謀求非法利益。

因接到相關舉報，市場監管總局轉派地方市監局對拼多多進行檢查。市監局人員3日在拼多多上海總部的辦公室展開調查，過程中，拼多多數名員工與市場監管局工作人員產生肢體衝突，市場監管工作人員報警後，上海長寧警方以阻礙執行職務，對拼多多員工處以包括行政拘留在內的處罰。

另有報導稱，監管機構在檢查期間曾要求查看拼多多高度敏感的交易數據。彭博引述知情人士指，這些數據通常包含大量有關客戶和業務經營方面的資訊，超出拼多多公開披露的範圍。彭博稱，即便大陸大型企業與監管機構之間的關係時常緊張，發生肢體衝突的情況也極為罕見。

值得注意的是，目前財新網的報導已遭全網下架。微博、微信公眾號等社群平台已找不到相關討論。據社群平台X上1位大陸網友的分享，不少微博網紅抱著「吃瓜」心情分享此事，貼文也是隨後就被撤掉。