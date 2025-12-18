康師傅CEO陳應讓年底退休 由執行董事魏宏丞接任

康師傅宣布，首席執行官陳應讓決定退休，不再與公司續期服務合約，其任期將於2025年12月31日屆滿。董事會宣布委任魏宏丞為公司首席執行官，自2026年1月1日起生效。魏宏丞亦將繼續擔任執行董事。

康師傅表示，陳應讓自2013年2月加入集團以來，在培養新一代人才、引進外部合作夥伴、食品安全和技術平台建設等領域取得了顯著成就，為集團的業務發展做出了巨大貢獻，助力本集團積極踐行高質量發展。

公開資料顯示，陳應讓畢業於台大化工系，曾在消費日用品公司寶潔有25年跨國研發管理經驗。熟悉中英日語，先後在台灣、美國、日本及中國大陸負責創新消費產品的開發，及研發組織能力的提升。

港媒明報指出，即將接任的魏宏丞現年43歲，大學畢業於倫敦帝國學院，並獲得哈佛商學院工商管理碩士學位。於2015年2月起獲委任為康師傅飲品董事，並自2019年起出任集團執行董事。

魏宏丞為董事會主席及執行董事魏宏名胞弟，其家庭成員及親屬實益擁有公司主要股東頂新100%權益。於本公告日期，魏宏丞持有500萬股公司股份及可認購該公司1,385,000股股份的購股權。

康師傅近年遇到營收增長放緩的狀況。2025年上半年財報顯示，康師傅營收約為人民幣400.92億元，按年下降2.7%，銷售額跌超過人民幣11億元；歸母淨利潤為人民幣22.71億元，按年增長20.5%。

分析指出，營收下滑的主因，是主要品類銷售額都在下跌，其中泡麵業務銷售額按年下滑2.5%、至人民幣134.65億元，康師傅控股對此表示，主要是「受市場承壓與產品結構調整」所致。