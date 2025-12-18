快訊

海基會大震動！吳豊山請辭董事長 任期僅13個月

整理包／出門免帶一堆證件！數位憑證皮夾上線 申請方式、應用場景一次看

為京華城案辯無罪 律師：看到沈慶京像「畜牲」綁在床上

聽新聞
0:00 / 0:00

康師傅CEO陳應讓年底退休 由執行董事魏宏丞接任

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
康師傅18日宣布，首席執行官陳應讓決定退休，不再與公司續期服務合約。圖為陳應讓參加2025企業家博鰲論壇系列活動時接受新華社的訪問。（新華社）
康師傅18日宣布，首席執行官陳應讓決定退休，不再與公司續期服務合約。圖為陳應讓參加2025企業家博鰲論壇系列活動時接受新華社的訪問。（新華社）

康師傅宣布，首席執行官陳應讓決定退休，不再與公司續期服務合約，其任期將於2025年12月31日屆滿。董事會宣布委任魏宏丞為公司首席執行官，自2026年1月1日起生效。魏宏丞亦將繼續擔任執行董事。

康師傅表示，陳應讓自2013年2月加入集團以來，在培養新一代人才、引進外部合作夥伴、食品安全和技術平台建設等領域取得了顯著成就，為集團的業務發展做出了巨大貢獻，助力本集團積極踐行高質量發展。

公開資料顯示，陳應讓畢業於台大化工系，曾在消費日用品公司寶潔有25年跨國研發管理經驗。熟悉中英日語，先後在台灣、美國、日本及中國大陸負責創新消費產品的開發，及研發組織能力的提升。

港媒明報指出，即將接任的魏宏丞現年43歲，大學畢業於倫敦帝國學院，並獲得哈佛商學院工商管理碩士學位。於2015年2月起獲委任為康師傅飲品董事，並自2019年起出任集團執行董事。

魏宏丞為董事會主席及執行董事魏宏名胞弟，其家庭成員及親屬實益擁有公司主要股東頂新100%權益。於本公告日期，魏宏丞持有500萬股公司股份及可認購該公司1,385,000股股份的購股權。

康師傅近年遇到營收增長放緩的狀況。2025年上半年財報顯示，康師傅營收約為人民幣400.92億元，按年下降2.7%，銷售額跌超過人民幣11億元；歸母淨利潤為人民幣22.71億元，按年增長20.5%。

分析指出，營收下滑的主因，是主要品類銷售額都在下跌，其中泡麵業務銷售額按年下滑2.5%、至人民幣134.65億元，康師傅控股對此表示，主要是「受市場承壓與產品結構調整」所致。

康師傅 人民幣 日本

延伸閱讀

黑松助環境教育寫新頁 桃園社子國小獲「永久綠旗」

領愛心便當、當街嗆警…前法官施志遠「兼職當律師」 法評會建議免職

馬雲現身非洲晤盧安達總統 談創新創業合作

靜待OpenAI新模型 美股期貨、台指期夜盤以靜制動

相關新聞

拼多多與市監局罕見爆發肢體衝突 被辭退員工自稱「成代罪羔羊」

大陸網路上在月初瘋傳「多名拼多多高管與大陸市場監管總局工作人員互毆」的消息。陸媒近日報導，拼多多相關人士透露，因「12月...

康師傅CEO陳應讓年底退休 由執行董事魏宏丞接任

康師傅宣布，首席執行官陳應讓決定退休，不再與公司續期服務合約，其任期將於2025年12月31日屆滿。董事會宣布委任魏宏丞...

陸媒：中國大陸「這省」發現亞洲最大的海底巨型金礦

陸媒每日經濟新聞報導，據山東「煙台發布」消息，12月16日，煙台市人民政府新聞辦公室舉行「回望十四五 奮楫啟新程」主題系...

中國廣西發現新礦物 命名「金秀礦」或助開發成本更低新能源材料

陸媒報導，17日從大陸自然資源部中國地質調查局獲悉，經國際礦物學會新礦物命名與分類專業委員會評審投票，由中國地質科學院科...

陸11月青年失業率 降至5個月以來最低

大陸國家統計局18日發布11月份分年齡組失業率數據。11月份，大陸城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為16.9%...

市場對AI憧憬、減息…恒指今年累升29% 料創8年來最佳

港股近期處於整固階段，恒指公司指出，截至12日為止，恒指年內累升29%，展望2025全年升幅有機會創2017年以來最大。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。