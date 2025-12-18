快訊

陸媒：中國大陸「這省」發現亞洲最大的海底巨型金礦

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
浙江省湖州市1家金店店員正整理黃金首飾。（新華社資料照）
陸媒每日經濟新聞報導，據山東「煙台發布」消息，12月16日，煙台市人民政府新聞辦公室舉行「回望十四五 奮楫啟新程」主題系列第16場新聞發布會。會上提到，在該省萊州市三山島北部海域新發現中國大陸國內唯一、亞洲最大的海底巨型金礦。

其中，全萊州市累計探明金資源儲量逾3,900噸，約占全中國大陸的26%；金礦資源儲量和產量均居全大陸首位。

陸媒「快科技」18日指，據山東省煙台市海洋發展和漁業局官方發布消息，萊州市發現了亞洲最大的海底金礦。按JORC國際標準算，這座海底金礦的黃金儲量足足有562噸，平均每噸礦石裡能淘出4.2克黃金；同時，開採總投資超百億元人民幣，建成後，每天能處理1.2萬噸金礦石，預計年產黃金15噸，直接能帶動近千人就業。

上月中旬，大陸自然資源部公布1項重大找礦成果，指遼寧地礦集團在遼東地區成功探明了大陸首個千噸級、低品位超大型金礦床—大東溝金礦，共探明金金屬量1444.49噸。大陸自然資源部表示，大東溝金礦全區負720米標高以上共探明金礦石量25.86億噸，金金屬量1444.49噸，平均品位0.56克/噸。

