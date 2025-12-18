快訊

小米17 Ultra下周發布 首次應用徠卡APO認證長焦鏡頭

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
小米預告17 Ultra手機下周正式發布，且小米與徠卡相機公司的全球影像戰略合作升級，帶來全新一代光學系統方案。圖／取自雷軍微博
小米 17 Ultra手機下周將正式發布，小米與徠卡相機公司的全球影像戰略合作升級，帶來全新一代光學系統方案，首次推出應用於移動影像的徠卡APO認證長焦鏡頭，小米17 Ultra將是這一全新合作模式下的首款傑作。

小米公司18日於微博發文表示，12月18日，小米集團與徠卡相機公司宣布全球影像戰略合作升級，雙方在卓有成效的聯合研發基礎上，引入全新的戰略共創模式。小米17 Ultra將是這一全新合作模式下的首款傑作，定於12月正式發佈。

文中指，戰略共創模式代表雙方更緊密更多層次的合作，旨在突破移動影像傳統思維定式和應用場景局限，從產品源點深度共創，融匯源自徠卡相機製造的專業光學、美學哲思與交互理念，徹底重構移動影像體驗。因此，秉承這一理念，小米與徠卡攜手帶來了全新一代光學系統方案，並首次推出應用於移動影像的徠卡APO認證長焦鏡頭。

小米介紹，徠卡APO鏡頭以低色散、高解析力聞名，是其光學實力標竿之一。專為移動設備全新打造的新一代1英吋主攝傳感器以及徠卡APO長焦，共同構築的全新一代光學系統方案，實現移動影像夜景畫質純淨度、大光比場景細節還原精準度，和長焦創作自由度史無前例的重大突破。

戰略 小米 手機 小米手機

