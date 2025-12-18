聽新聞
中國廣西發現新礦物 命名「金秀礦」或助開發成本更低新能源材料
陸媒報導，17日從大陸自然資源部中國地質調查局獲悉，經國際礦物學會新礦物命名與分類專業委員會評審投票，由中國地質科學院科研人員發現、申請的新礦物—「鎳鉍銻砷硫化物」獲得正式批准，中文名定為「金秀礦」。
據央視新聞客戶端，「金秀礦」發現於大陸的廣西壯族自治區金秀瑤族自治縣龍華鎳鈷礦床中。專家表示，龍華鎳鈷礦床是特富的鎳鈷礦，鎳元素、鈷元素的占比分別在17.5%和1.5%左右，比常規鎳0.2%、鈷0.02%的成礦標準高了近80倍。
中國地質科學院深部礦產勘查理論與技術研究室主任嚴加永表示，「金秀礦」的化學式是鎳、鉍、硫、銻、砷，本質上是對早期形成的含鎳礦物進行置換，導致了晶體結構重新排列，從而結晶出全新的結構穩定的礦物。
嚴加永稱，新礦物是自然界餽贈的「設計藍圖」，這是在46億年的地球化學實驗過程中篩選出來的穩定結構，它獨特的原子堆疊方式，可能具有常規人工合成難以企及的特性。材料科學家可以借鑑金屬礦的晶體結構，嘗試在實驗室合成類似的人工礦物或化合物，從而開發更高效、穩定或者成本更低的新能源材料。
中國地質科學院深部礦產勘查理論與技術研究室高級工程師湯賀軍解釋，新礦物的命名一般是2種形式，一種是以礦物結構（成分）命名，第二種是以科學家或地名命名。「金秀礦」是採地名命名，產自廣西大瑤山金秀瑤族自治縣，所以命名「金秀礦」。
