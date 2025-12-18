陸11月青年失業率 降至5個月以來最低

大陸國家統計局18日發布11月份分年齡組失業率數據。11月份，大陸城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為16.9%，為5個月來最低水平；不包含在校生的25-29歲勞動力失業率為7.2%；不包含在校生的30-59歲勞動力失業率為3.8%。

大陸國家統計局15日就11月份國民經濟運行情況表示，11月份，大陸城鎮調查失業率為5.1%，與上月持平。其中，外來農業戶籍、30-59歲勞動力調查失業率分別是4.4%和3.8%，皆低於全部城鎮調查失業率水平。

分年齡組失業率來看，11月，16-24歲勞動力失業率16.9%，較10月回落0.4個百分點，連續三個月回落，同時錄得5個月來最低水平；25-29歲勞動力失業率7.2%，連續三個月持平；30-59歲勞動力失業率為3.8%，與上月持平。

大陸16歲至24歲失業率曾在2023年6月達到創紀錄的21.3%，當時官方以需要進一步健全優化勞動力調查統計為由，暫停發布青年失業數據數個月。

界面新聞報導，近期大陸中央和部委舉行的多場重磅會議對穩就業工作作出明確部署。12月8日舉行的中央政治局會議提出，通過惠企穩崗等政策為就業民生提供堅持支撐；12月10日至11日召開的中央經濟工作會議提出，實施穩崗擴容提質行動，切實保障高校畢業生、農民工等重點群體就業。

大陸發改委國家信息中心研究員魏琪嘉表示，中央經濟工作會議在就業方面明確重點舉措和相關政策取向。一方面透過經濟高質量發展創造更多的就業職位，同時要穩住現有的一些就業職位；政策也針對新產業、新業態下靈活就業人員的合法權益、相關的勞動權益的保護，提出了明確的要求。