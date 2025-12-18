快訊

代表藍白合競選新竹市長連任？高虹安說要先見「這2人」

斜槓被逼的！ 八年級生看職場：僅一份工作會被老闆吃死

為什麼總遇到電話響一聲就掛斷或無聲電話？專家急曝4原因：會身陷危機

聽新聞
0:00 / 0:00

陸電視ODM廠11月出貨量今年最大降幅 茂佳出貨居冠也跌1成

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
2025年11月，前十大專業ODM工廠的出貨總量較去年同期下降5.2%，成為今年以來的最大降幅。圖／取自茂佳官網
2025年11月，前十大專業ODM工廠的出貨總量較去年同期下降5.2%，成為今年以來的最大降幅。圖／取自茂佳官網

大陸電視市場在11月迎來有史以來周期最長「雙十一」大促，但最終錄得-19.6%銷量降幅。2025年11月，前十大專業ODM工廠的出貨總量較去年同期下降5.2%，成為今年以來的最大降幅。

市調機構洛圖科技指出，與此同時，北美「黑五」促銷季於11月20日提前啟動，最後也以銷量下跌5%左右而收官。終端零售兩大區域市場的低迷，事實上也在業界意料之中。雖然品牌零售跟代工出貨存在時間差，但無論是預期還是實績，終究會影響到代工市場。

洛圖科技數據顯示，統計範圍內，2025年11月，前十大專業ODM工廠的出貨總量較去年同期下降5.2%，成為今年以來的最大降幅，與10月相比亦下降10.0%。

2025年11月全球專業電視ODM工廠出貨前十名，分別是MOKA（茂佳）、AMTC（兆馳）、Express Luck（彩迅）、HKC（惠科）、BOE VT（視訊）、KTC（康冠）、TPV（冠捷）、Foxconn（富士康）、JPE（金品）、Innolux（群創）。

MOKA（茂佳）是TCL科技集團企業成員，11月出貨量約為120萬台，按月下跌39.4%，按年下降10.9%。截至11月累計出貨總量超過1600萬台，較去年同期增長5.0%，穩居全球第1。

AMTC（兆馳）11月出貨量約為95萬台，排名第2。兆馳的客戶在北美市場占較大權重，出貨節奏和業績常受影響；Express Luck（彩迅）11月出貨量約為86萬台，排名第3，按月增長26.5%、按年增長38.7%。

HKC（惠科）11月出貨量約為84萬台，排名第4，按年小幅增長3.2%；BOE VT（視訊）11月出貨量約為79萬台，排名第5，按年小幅增長2.5%，但按月下降了16.4%。

此外，Foxconn（富士康）和Innolux（群創）在11月的出貨量約為41萬台和9萬台，在專業代工廠中分列第8和第10，按月分別大幅下降41.4%和43.8%，跌幅居前列。

客戶 業績

延伸閱讀

訪日外國人數再創新高 11月竟有56萬陸客 林氏璧：怎麼這麼不聽話

精測11月 EPS 2.97元

高市早苗「台灣有事」言論掀波瀾 日本觀光局：陸客11月赴日成長放緩

美國公布最新勞動數據 11月失業率攀新高

相關新聞

唱衰房市製造市場恐慌…北京、上海要求網路平台整治「不實資訊」

大陸房地產市場持續低迷，北京、上海近期接連要求網路平台整治唱衰房地產市場的資訊。北京市住建委表示，部分自媒體帳號製造市場...

半導體短缺衝擊 本田日本、大陸工廠擬暫停或減產

由於半導體短缺，日本汽車大廠本田計畫從12月下旬到明年1月上旬，日本和大陸工廠的整車生產將暫停或減產。本田未提及此次短缺...

海南自貿港啟動 74%商品零關稅

大陸海南自由貿易港今日正式啟動，將全島建成一個海關監管特殊區域，享有零關稅商品範圍占全商品稅目高達百分之七十四。大陸國台...

「中國 AMD」沐曦上市首日 股價飆692%

有「中國AMD」之稱的大陸晶片製造商沐曦股份，昨（17）日登陸上交所科創板，上市首日收盤暴漲692%。若按盤中最高價每股...

陸11月青年失業率 降至5個月以來最低

大陸國家統計局18日發布11月份分年齡組失業率數據。11月份，大陸城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為16.9%...

陸電視ODM廠11月出貨量今年最大降幅 茂佳出貨居冠也跌1成

大陸電視市場在11月迎來有史以來周期最長「雙十一」大促，但最終錄得-19.6%銷量降幅。2025年11月，前十大專業OD...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。