陸電視ODM廠11月出貨量今年最大降幅 茂佳出貨居冠也跌1成

大陸電視市場在11月迎來有史以來周期最長「雙十一」大促，但最終錄得-19.6%銷量降幅。2025年11月，前十大專業ODM工廠的出貨總量較去年同期下降5.2%，成為今年以來的最大降幅。

市調機構洛圖科技指出，與此同時，北美「黑五」促銷季於11月20日提前啟動，最後也以銷量下跌5%左右而收官。終端零售兩大區域市場的低迷，事實上也在業界意料之中。雖然品牌零售跟代工出貨存在時間差，但無論是預期還是實績，終究會影響到代工市場。

洛圖科技數據顯示，統計範圍內，2025年11月，前十大專業ODM工廠的出貨總量較去年同期下降5.2%，成為今年以來的最大降幅，與10月相比亦下降10.0%。

2025年11月全球專業電視ODM工廠出貨前十名，分別是MOKA（茂佳）、AMTC（兆馳）、Express Luck（彩迅）、HKC（惠科）、BOE VT（視訊）、KTC（康冠）、TPV（冠捷）、Foxconn（富士康）、JPE（金品）、Innolux（群創）。

MOKA（茂佳）是TCL科技集團企業成員，11月出貨量約為120萬台，按月下跌39.4%，按年下降10.9%。截至11月累計出貨總量超過1600萬台，較去年同期增長5.0%，穩居全球第1。

AMTC（兆馳）11月出貨量約為95萬台，排名第2。兆馳的客戶在北美市場占較大權重，出貨節奏和業績常受影響；Express Luck（彩迅）11月出貨量約為86萬台，排名第3，按月增長26.5%、按年增長38.7%。

HKC（惠科）11月出貨量約為84萬台，排名第4，按年小幅增長3.2%；BOE VT（視訊）11月出貨量約為79萬台，排名第5，按年小幅增長2.5%，但按月下降了16.4%。

此外，Foxconn（富士康）和Innolux（群創）在11月的出貨量約為41萬台和9萬台，在專業代工廠中分列第8和第10，按月分別大幅下降41.4%和43.8%，跌幅居前列。