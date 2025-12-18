「AI六小虎」的智譜、稀宇科技通過港交所聆訊 有望明年1月上市

大陸「AI六小虎」中的智譜（Zhipu）和稀宇科技（MiniMax），近日傳出已經通過了港交所聆訊。陸媒指出，雖然外界普遍對大模型企業上市有共識，但是智譜和稀宇科技衝刺港交所速度還是超過了外界預期。

澎湃新聞報導，有消息稱，稀宇科技已於本周獲得大陸證監會對其境外發行上市的備案，並於12月17日通過港交所聆訊，若進展順利，其有望成為大陸企業赴港上市「報備制」新政以來，過聆訊速度最快的案例之一。

報導指出，受聖誕假期影響，稀宇科技的上市時間窗口定於2026年1月，不過對於上述節點，稀宇科技沒有回應。

智譜成立於2019年，是清華大學計算機系技術成果轉化公司。智譜執行長張鵬本月初透露，公司面向開發者的軟件工具和模型業務（GLM coding plan）收入已經獲得超過人民幣1億元的年度經常性收入。

知情人士表示，智譜目前有270萬API付費用戶，並預計在2025年營收實現100%以上的增長。張鵬表示，公司希望API業務收入占比提升至一半。

稀宇科技成立於2021年，10月27日發布並開源新一代文本大模型MiniMax-M2，在全球權威測評榜單Artificial Analysis 中總分位列全球前5、開源第1，是大陸開源大模型首次在該榜單中躋身全球前5。

稀宇科技的投資人陣容強大，包括阿里巴巴、明勢資本、紅杉、高瓴、騰訊、IDG等多家知名機構。公司的保薦人為瑞銀等多家投行，而智譜AI的保薦人則為中金等多家投行。

「AI六小虎」為智譜、稀宇科技、百川智能、月之暗面、階躍星辰與零一萬物6家企業，是2023-2024年大陸大模型創業浪潮中脫穎而出的頭部企業。陸媒《華爾街見聞》指出，智譜和稀宇科技的消息，讓港股市場有望迎來首家以AGI基座模型為核心業務的上市公司，這將為投資者提供直接參與AI大模型產業發展的投資機會。