唱衰房市製造市場恐慌…北京、上海要求網路平台整治「不實資訊」

大陸房地產市場持續低迷，北京、上海近期接連要求網路平台整治唱衰房地產市場的資訊。北京市住建委表示，部分自媒體帳號製造市場恐慌、散布不實資訊，嚴重擾亂市場秩序，將持續對各類擾亂房地產市場秩序的網路亂象保持「零容忍」高壓態勢。

北京市住建委17日晚間消息，為切實加強網路生態治理，堅決遏制房地產領域網路亂象，12月5日，市住房城鄉建設委會同市委網信辦、市公安局等部門，對抖音、小紅書、貝殼、58同城、閒魚、鏈家、我愛我家、麥田等網路平台進行聯合約談。

會議指出，部分自媒體帳號在網路上發布和傳播唱衰北京樓市散布不實資訊、虛假房源引流等違規資訊，嚴重擾亂市場秩序。要求各平台立即進行全面自查，及時下架違規資訊、處置違規帳號，加快建立完善常態化行業內容內審機制。

北京市住建委指出，截止12月12日，相關網站平台已累計自查清理各類違法違規和不良資訊1.7萬多條；清理處置一批放大市場波動、販賣焦慮、臆測政策、傳播虛假內容博取流量、誤導預期促成交的違規房產類帳號、直播間2300多個；刪除處理違規筆記100多篇。

該部門強調，相關部門將繼續強化協同配合，始終堅持以正面聲音引導輿論、以主流價值凝聚共識、以時代新風淨化網路。

除了北京，上海也在日前展開類似行動。上海市委網信辦12月初公告，對網路上的房地產資訊傳播進行整治，已指導小紅書、嗶哩嗶哩等平台自查清理涉唱衰樓市、歪曲解讀房產政策等違法違規和不良資訊。上海市委網信辦表示，「房地產即將暴跌」、「市場將崩盤」等表述是對正常政策調整進行誤讀。

從大陸國家統計局的最新數據來看，大陸房市仍處於低迷狀態。今年1-11月，大陸房地產開發投資人民幣78,591億元，按年下降15.9%，其中住宅投資人民幣6兆432億元，按年下降15.0%。新建商品房銷售額7兆5,130億元，按年下降11.1%；其中住宅銷售額下降11.2%。11月份，房地產開發景氣指數為91.90，該指數自今年3月以來便逐月下跌。

從大陸財政部17日公布的2025年1-11月財政收支情況來看同樣如此。前11個月，契稅按年下降14.3%，土地增值稅按年下降17.3%；而地方政府性基金中的國有土地使用權出讓收入約人民幣2.9兆元，按年下降10.7%，降幅較前10月擴大了3個多百分點。