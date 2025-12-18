企業家峰會落幕 推動兩岸多鏈合作

2025兩岸企業家峰會年會昨（17）日在南京落幕。峰會台方副理事長毛治國代表作會議總結時表示，在陸方「十五五規劃」背景下，兩岸企業合作將持續聚焦產業轉型與科技創新，並透過深化多鏈合作，推動新能源汽車、先進製造等重點領域發展。

毛治國表示，峰會積極推動兩岸新能源汽車產業鏈合作，透過在常州、北京、武漢、鄭州等地的調研、論壇與對接，取得具體進展；並前往廣西，探討台商布局東協市場。同時，峰會還前往寧德時代調研，就兩岸在電池能源、儲能技術、電池回收與零碳領域的合作構想進行初步交流，後續將與福建方面進一步研商具體合作方式。

在各產業小組方面，綜合小組推動智能製造與人工智能交流；資訊通信小組促成新型顯示器件示範園區，並推動新能源車、5G與工業互聯網合作；能源小組持續關注古雷石化案與寧德時代合作；金融小組協助台資金融機構登陸、推動台企上市與綠色金融；中小企業與青年創業小組舉辦多場青年交流與創業活動；生技小組推動大健康、生醫合作並關注福建政策機遇；現代服務與文創小組深化文化、電商與體育交流；智慧製造小組則聚焦新能源與智會網聯汽車、裝備與機器人合作。