「中國 AMD」沐曦上市首日 股價飆692%

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸股市示意圖。（中新社）
大陸股市示意圖。（中新社）

有「中國AMD」之稱的大陸晶片製造商沐曦股份，昨（17）日登陸上交所科創板，上市首日收盤暴漲692%。若按盤中最高價每股人民幣895元估算，中一籤（500股）沐曦新股，最多獲利人民幣39.5萬元（約新台幣176萬元），超過有「中國輝達」之稱的摩爾線程上市首日紀錄，成為A股全面註冊制以來最賺錢新股。

在市場看來，沐曦股份受到熱捧，核心邏輯在於其「自主可控」的高性能通用GPU技術，打開中國大陸在AI晶片「國產替代」的想像空間。不過，分析認為，沐曦股份面臨國際巨頭壓制與境內同行夾擊、關聯交易與核心技術來源、行業共性困境與破局挑戰三大隱憂。

沐曦股份是大陸高性能通用GPU（圖形處理器）領域的領軍企業之一。公司成立於2020年9月，致力於自主研發全棧高性能GPU晶片及計算平臺，產品主要應用於人工智慧（AI）訓練和推理、通用計算及圖形渲染三大核心領域。

該公司2022到2024年營收分別為人民幣42.6萬元、0.5億元、7.4億元；虧損人民幣7.7億元、8.7億元、14.0億元。根據管理層初步預測，2025全年公司預計營收為人民幣15億元至19.8億元，年增101.8%至166.4%；預計虧損人民幣7.6億元至5.2億元。

同花順財經分析，沐曦股份身處一個「強者恆強」的賽道。全球GPU市場由輝達主導，2024年在大陸AI晶片市占仍高達70%。輝達不僅掌握硬體技術優勢，更透過CUDA生態構建了極高的用戶黏性。

儘管美國出口管制政策為大陸國產GPU創造了替代空間，但輝達針對大陸市場定制的H200晶片已獲准銷售，將進一步擠壓大陸國產廠商的市場空間。

境內競爭同樣激烈。沐曦股份與海光信息、摩爾線程、壁仞科技等企業並稱「國產GPU四小龍」，各家均在爭奪有限的國產替代訂單。2024年大陸本土AI晶片品牌滲透率僅約30%，這代表所有國產廠商需在剩餘市場空間中激烈廝殺。

更嚴峻的是，華為海思、寒武紀等ASIC/DSA路徑的晶片廠商，憑藉差異化技術路線也在分食市場。

