股市熱絡效應 大陸個所稅收入兩位數增長

大陸財政部昨（17）日公布2025年1-11月財政收支情況，個人所得稅保持較快增長，跟今年以來資本市場較為活躍，股息紅利等相關個稅收入增長較快有關；不過受房地產市場低迷影響，房地產相關稅收也出現較大下滑幅度。

第一財經報導，今年前11個月大陸一般公共預算收入約人民幣20.1兆元，按年增長0.8%，增幅與前10個月持平。從前四大主體稅種來看，今年前11個月增值稅、企業所得稅、國內消費稅和個人所得稅分別按年增長3.9%、1.7%、2.5%、11.5%。

其中，個人所得稅保持較快增長，跟今年以來資本市場較為活躍，股息紅利等相關個稅收入增長較快有關。這也體現在前11個月證券交易印花稅大幅增長。

另一方面也與大陸今年以來加強對個人境外所得稅收監管有關。大陸不少納稅人此前反映收到來自稅務局簡訊、電話、個稅App提示，要求自查境外收入並依法申報納稅，在從事港股、美股交易的人群中特別明顯。

另外，受房地產市場低迷影響，房地產相關稅收仍出現下滑。前11個月契稅按年下降14.3%，土地增值稅按年下降17.3%。地方政府性基金中的國有土地使用權出讓收入約人民幣2.9兆元，按年下降10.7%，降幅較前十月擴大三個百分點以上。