海南自貿港啟動 零關稅範圍擴大 專家分析將成面向東協、RCEP 戰略樞紐

海南自由貿易港今（18）日正式啟動，零關稅商品範圍擴大至約6,600個稅目，約占全部商品稅目的74%；企業在海南進口原料加工增值超過30％後銷往大陸可免關稅。專家分析，此舉類似大陸「南向政策」，不僅提振海南省經濟，也成為大陸面向東協、RCEP的重要戰略樞紐。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨（17）日表示，台商台企可依託自貿港制度型開放優勢，在海南拓展新空間、實現新發展。

大陸2018年設立海南自由貿易試驗區後，於2020年頒布「海南自由貿易港建設總體方案」，將海南全島建成大陸首個「自由貿易港」。海南省政府表示，自貿港18日正式「封關」運作，操作方式為「『一線』放開、『二線』管住、島內自由」。

「封關」是一個海關術語，即海南全島成為一個「境內關外」區域；「一線」指海南自貿港與境外其他國家的邊界，在此邊界擴大自由化；「二線」指海南自貿港與中國大陸其他省份的邊界要精準監管，以防控風險，例如貨物查驗管理：從海南進入大陸的貨物需經查驗，但加工增值超過30%的商品可免關稅銷往全國（例如印尼珍珠在海南加工後內銷免21%關稅）。

海南自貿港「雙15％」稅收政策受關注。企業所得稅方面，海南自貿港對註冊並實質性運營的鼓勵類產業企業減按15%稅率徵收，而大陸企業所得稅法定稅率為25%。海南鼓勵類產業目錄條目超過1,100項，覆蓋生物醫藥、新能源汽車等戰略性新興產業。

個人所得稅方面，海南對高端緊缺人才實際稅負超過15%的部分免徵，大陸個人所得稅最高邊際稅率為45%，且無直接稅率減免政策。

富拉凱投資銀行資深財務顧問張勇表示，海南新政對台商而言有三方面吸引力：一是在海南設立工廠，對購入的高端生產設備、關鍵零部件可享受免繳關稅待遇；二是對屬於鼓勵類的台商可享受15％的企業所得稅稅率，而核心人才的個人所得稅稅負封頂為15％；三是屬於海南鼓勵類產業目錄的製造業企業，在海南生產加工增值達到30％門檻，經「二線」進入大陸的貨物可免繳進口關稅，但仍需繳納增值稅、消費稅，特別適合中間品加工、高端裝備製造等環節的台商。