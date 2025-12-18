海南自貿港啟動 74%商品零關稅

大陸海南自由貿易港今日正式啟動，將全島建成一個海關監管特殊區域，享有零關稅商品範圍占全商品稅目高達百分之七十四。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨稱，台商台企可依託自貿港制度型開放優勢，在海南實現新發展。

大陸二○一八年設立海南自由貿易試驗區後，於二○二○年頒布「海南自由貿易港建設總體方案」，將海南全島建成大陸首個「自由貿易港」。海南省政府前日公告，自貿港將於今起正式封關運作，操作方式為「『一線』放開、『二線』管住、島內自由」，零關稅商品範圍將由一千九百個稅目擴大至約六千六百個稅目，約占全部商品稅目的百分之七十四，其他還有加工免增值稅百分之卅、吸引企業與人才進駐的優惠稅率等。

朱鳳蓮昨在記者會上稱，封關後，一系列涉及貿易自由、投資便利、金融開放等方面的創新措施將給台商台企帶來更多機遇和利多。台商台企可依託自貿港制度型開放優勢，在海南拓展新空間、實現新發展。

封關運作的核心目的，是發揮海南地緣優勢，使海南成為面向東協為主體的重要開放門戶。據規畫，十年後海南自貿港制度體系和運作模式更加成熟，到本世紀中葉「全面建成具有較強國際影響力的高水平自由貿易港」。