聽新聞
0:00 / 0:00

海南自貿港啟動 74%商品零關稅

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
海南自貿港於今日正式封關運作，圖為海南自貿港重點園區「三亞中央商務區」，號稱五年內吸引了上萬家企業入駐。（新華社）
海南自貿港於今日正式封關運作，圖為海南自貿港重點園區「三亞中央商務區」，號稱五年內吸引了上萬家企業入駐。（新華社）

大陸海南自由貿易港今日正式啟動，將全島建成一個海關監管特殊區域，享有零關稅商品範圍占全商品稅目高達百分之七十四。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨稱，台商台企可依託自貿港制度型開放優勢，在海南實現新發展。

大陸二○一八年設立海南自由貿易試驗區後，於二○二○年頒布「海南自由貿易港建設總體方案」，將海南全島建成大陸首個「自由貿易港」。海南省政府前日公告，自貿港將於今起正式封關運作，操作方式為「『一線』放開、『二線』管住、島內自由」，零關稅商品範圍將由一千九百個稅目擴大至約六千六百個稅目，約占全部商品稅目的百分之七十四，其他還有加工免增值稅百分之卅、吸引企業與人才進駐的優惠稅率等。

朱鳳蓮昨在記者會上稱，封關後，一系列涉及貿易自由、投資便利、金融開放等方面的創新措施將給台商台企帶來更多機遇和利多。台商台企可依託自貿港制度型開放優勢，在海南拓展新空間、實現新發展。

封關運作的核心目的，是發揮海南地緣優勢，使海南成為面向東協為主體的重要開放門戶。據規畫，十年後海南自貿港制度體系和運作模式更加成熟，到本世紀中葉「全面建成具有較強國際影響力的高水平自由貿易港」。

延伸閱讀

稱大陸為重要鄰國 高市早苗：日本持續對中國敞開對話大門

大陸「AI天才少女」首亮相演講 羅福莉揭秘MiMo大模型

檯面下動作頻頻？傳大陸召多國大使選邊站 要求批評高市「台灣有事」說

大陸豆包AI手機恢復銷售 一度一機難求 二手平台行情爆炒

相關新聞

海南自貿港啟動 74%商品零關稅

大陸海南自由貿易港今日正式啟動，將全島建成一個海關監管特殊區域，享有零關稅商品範圍占全商品稅目高達百分之七十四。大陸國台...

與美AI競爭 陸晶片未來三年可能超車

兩岸企業家峰會年會16日在江蘇南京登場，台灣區電機電子工業同業公會副理事長胡惠森指出，透過峰會平台加強交流、發揮彼此優勢...

外資報告：明年AI投資仍是市場重心

MSCI（明晟公司）首席研究官阿什利·萊斯特（Ashley Lester）的最新觀點稱，儘管支撐全球市場的制度基礎承受更...

貴州數位產業 將破2800億人民幣

大陸十四五期間，貴州數位產業規模年均增速16.2%，預計2025年底將突破2800億元（人民幣，下同），其中軟體和資訊技...

陸前官員：10年內 大陸人均GDP可達2.3萬美元

大陸國家統計局前局長馬建堂16日在一場論壇上表示，2022年世界銀行列舉的15個中等發達國家人均GDP平均數是2.3萬美...

遼寧九九消費季 瀋陽啟動

遼寧「九九消費季」暨國際冰雪經濟合作洽談活動啟動儀式16日在瀋陽東北亞國際滑雪場舉行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。