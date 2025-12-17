陸工信部長會見蘇姿丰 喊話AMD與大陸產業鏈互利共贏
大陸工信部長李樂成17日在北京會見超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰。李樂成表示，希望AMD繼續深耕大陸市場，與大陸產業鏈上下游企業一道創新成長，實現互利共贏發展。蘇姿丰則承諾將繼續深化在大陸的投資，並加強合作。蘇姿丰17日還會見了大陸貿促會長任鴻斌。
在美國政府近日批准AMD向大陸出口特供版AI晶片MI308，前提是上繳部分分潤後，蘇姿丰近日訪問北京，16日已先率領高階主管造訪聯想集團全球總部，參觀包括人形機器人在內的多項成果。
據大陸工信部官方微信號「工信微報」消息，李樂成17日會見了蘇姿丰，雙方就加強數位經濟、人工智慧領域合作等議題進行交流。
李樂成表示，大陸擁有豐富的數據資源和應用場景，數位技術、人工智慧等正快速發展、賦能千行百業。大陸將堅定不移推進新型工業化，不斷擴大高水平對外開放，為包括AMD在內的外資企業提供更多合作機遇。
李樂成並喊話指，希望AMD繼續深耕大陸市場，與大陸產業鏈上下游企業一道創新成長，實現互利共贏發展。
據中方發布，蘇姿丰感謝工信部對AMD在大陸發展的支持，表示將繼續深化在大陸的投資，進一步加強對大陸的合作，共同促進產業創新發展。
另，據大陸貿促會消息，任鴻斌17日在北京也分別會見了蘇姿丰，以及美國寶潔公司（P&G）董事長詹慕仁，就促進中美工商界交流、服務美資企業在大陸發展、參與APEC工商界系列活動、深化產業鏈供應鏈合作等議題進行交流。
