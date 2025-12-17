兩岸青年創業孵化器論壇 業內人士聚焦AI落地應用

人工智慧（AI）技術快速發展，正從模型與算力競賽走向實際應用，成為兩岸產業界關注焦點。業界人士指，AI重心已由技術平台轉向解決企業與市場需求，相關研究也逐步落地。

2025兩岸企業家峰會期間，峰會中小企業及青年創業推進小組在南京舉辦題為「青年智聯兩岸 AI共創未來」的兩岸青年創業孵化器論壇，聚焦人工智慧技術應用與兩岸青年創業合作。

該小組台方召集人吳明機說，AI還在起始階段，台灣在晶片及技術研發上具有優勢，但市場規模有限；大陸擁有龐大的算力中心與多樣化應用場景，為青年創業者提供實戰機會。兩岸青年可藉由交流與孵化基地，探索AI新技術在醫療、教育及產業創新上的應用，促進技術與市場的對接，發揮互補效應，並創造新的產業價值。

針對實務分享，台資企業愛國者科技集團創辦人簡良鑒展示其AI健康管理系統稱，系統可透過六個感應器，在2至3分鐘內完成對使用者125項健康數據的無創採集，並即時生成報告傳送至手機，精準度和便利性超越傳統三甲醫院（即大陸醫院評級體系的最高級別）檢測方法。

他稱，該系統結合兩岸資源，整合健康檢測、心理評估、AI診斷與精準干預，為兩岸青年創業提供示範場景，也符合大陸AI與健康產業政策方向。AI應用不僅限於健康領域，也可延伸至自駕車、心理健康檢測、智慧製造等多個產業場景。

北京清華大學自動化系教授、大陸國家863計畫「智慧車路協同關鍵技術研究」專家姚丹亞以「車路協同」為例指，單一車輛或感測器在濃霧、施工路段等極端場景下仍存在感知限制，透過車與車、車與路之間即時資訊交換，可補足單點AI的不足，提升整體交通安全。他並表示，車路協同並非單純自動駕駛技術，而是交通系統中各參與者之間的即時協同，相關研究已逐步進入實際應用階段。

同時，沙龍還邀請台灣創業年輕人分享經驗，包括在跨境服務、智能遊戲與半導體應用等領域的創新案例。其中，來自台灣的高仕瑋是南京增長跨境科技有限公司創辦人，他就如何利用AI技術協助從事外貿的企業拓展客戶表示，其主要藉由AI低成本生成專業內容吸引客戶，還有運用AI客服解決外貿時差問題，引導客戶下單，讓外貿工作從拚人力升級到拚算力。

不過，他坦言，有感受大陸近年的經濟壓力較大，但對其公司影響還好。近年國際貿易戰對其服務外貿客戶也有影響，但公司業務不僅限美國，遍及中東、非洲與東南亞，這些地方的客戶也在持續增長。對他而言，南京提供完善的產業鏈、供應鏈及應用場景，是台灣創意與大陸資源結合的優勢所在。