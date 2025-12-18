遼寧九九消費季 瀋陽啟動

遼寧「九九消費季」暨國際冰雪經濟合作洽談活動啟動儀式16日在瀋陽東北亞國際滑雪場舉行。

中新社報導，九九消費季根植於「數九」傳統民俗，以北方冬日獨特的時間刻度，突出遼寧冬季消費特色，打造遼寧冬季消費熱點。活動深度融合冰雪資源與消費市場，拓展產業國際協作，為遼寧經濟注入新動能。 遼寧省委書記許昆林出席啟動儀式並宣布活動開幕。許昆林表示，遼寧以「數九」民俗為紐帶，整合全省資源舉辦九九消費季，打造綜合性消費促進與產業合作平台，促進文旅體商深度融合，進一步叫響冰雪遼寧品牌。 啟動儀式後，中外企業開展對接洽談。義大利天冰集團亞洲區營銷總監邁克爾·邁爾（Michael Mayr）稱，集團已在遼寧投資設立合資公司，致力於為當地滑雪場提供先進造雪設備與綜合運營服務。他說，大陸冰雪市場潛力巨大，特別是北京冬奧會後增長迅猛，他對遼寧的投資充滿信心。 全球冰雪產業聯盟理事長、亞洲數據集團總裁朱東方表示，遼寧具備優越的冰雪資源與區位優勢，產業聯盟將進一步整合國際資源，推動冰雪產業鏈、創新鏈與消費鏈深度融合，助力遼寧打造國際冰雪經濟合作新重鎮。 活動期間，遼寧省體育局局長曹陽發布國際雪聯單板滑雪障礙追逐世界杯賽事訊息。短道速滑世界冠軍梁文豪、自由式滑雪世界冠軍徐囡囡受邀為消費季代言。

據悉，上一個雪季，遼寧冰雪旅遊人數同比增長了43%，外國遊客數量和消費金額也增幅顯著。2026年，遼寧計畫開展各類促銷活動數千場，打造季季有主題、月月有亮點、周周有活動的持續消費熱潮。