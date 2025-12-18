陸前官員：10年內 大陸人均GDP可達2.3萬美元

大陸國家統計局前局長馬建堂16日在一場論壇上表示，2022年世界銀行列舉的15個中等發達國家人均GDP平均數是2.3萬美元，以大陸目前經濟情況預測，到2035年大陸人均GDP達到2.3萬美元是完全可能的。

馬建堂曾任大陸國家統計局長、國務院發展研究中心黨組書記，現職為全國政協常委、經濟委員會副主任。

中新社旗下「國是直通車」報導，馬建堂16日在中新社舉辦的國是論壇2025年會上表示，2022年世界銀行列舉的15個中等發達國家人均GDP平均數是2.3萬美元，以2024年大陸經濟實際情況為基礎，假設到2035年人均GDP達到2萬美元（中等發達國家的門檻水平），剩下11年大陸經濟年均需要增長3.7%；如果到2035年達到2.3萬美元，剩下11年年均需要增長5%。

馬建堂表示，由於大陸的人口總量下降，人均GDP增長速度預計將比5%高一些。因此，如果不考慮匯率問題、不考慮未來11年出現大的通貨膨脹，按照目前和未來實際情況，可以預測，到2035年大陸人均GDP達到2.3萬美元是完全可能的。

馬建堂也提到，此前中共四中全會通過的「十五五規畫建議」，特別突出強調要把投資於物和投資於人更加緊密結合起來，「建議」多方面部署了人民共同富裕的相關任務。

馬建堂11月28日出席另一論壇時曾提到，到2030年前，大陸全國居民東中西收入差距力爭控制在1.5：1：1，去年是1.59：1.07：1，住戶部門收入占初級分配收入的比重超過65%，吉尼係數要力爭控制在0.45至0.46之間，近幾年都在0.46以上。