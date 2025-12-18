貴州數位產業 將破2800億人民幣

大陸十四五期間，貴州數位產業規模年均增速16.2%，預計2025年底將突破2800億元（人民幣，下同），其中軟體和資訊技術服務業收入規模突破千億元大關。

中新社報導，貴州省人民政府新聞辦公室17日舉行十四五時期數位經濟發展記者會，公布有關數據訊息。

作為大陸首個國家級大數據綜合試驗區，貴州在十四五時期培育了一批具有核心競爭力的特色產業和企業，年經營收入超過億元的企業54家，14家企業上市，雲服務、數據標注、算力運營服務等產業聚勢而起。 數位產業的蓬勃發展，創造更多就業機會。貴州大力發揮比較優勢，推動數據標注產業在全省多點開花，僅2025年以來就新增就業超萬人，目前貴州數位產業從業人員已超過16.3萬人，大數據領域人才總量47.5萬人左右。

搶抓人工智慧發展機遇，貴州2024年以來聚焦24個重點行業領域，打造形成110餘個大模型典型應用場景，「黃小西」AI智能體等17個行業大模型上線運行。 貴州加快打造面向大陸全國的算力保障基地，在建和投運的重點數據中心從2020年的7個增長到50個，算力總規模預計到2025年底將達到150EFLOPS（每秒百億億次浮點運算），其中智算占比已超過97%，貴安數據中心集群已成為大陸智算能力最強、智算資源最多的地區之一。

貴州加快激活數據價值潛能，持續推動數據「供得出」，累計匯聚數據資源5.8萬個，實現數據共享交換超110億次，開放數據集約2.4萬個，數據共享開放水準連續多年位居大陸第一梯隊。