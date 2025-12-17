持續低迷！陸前11個月房地產稅收、國有土地使用權出讓收入下滑逾一成

大陸財政部17日公布2025年1至11月財政收支情況，個人所得稅保持較快增長，跟今年以來資本市場較為活躍，股息紅利等相關個稅收入增長較快有關；不過受房地產市場低迷影響，地方政府性基金中國有土地使用權出讓收入降幅擴大、房地產相關稅收也出現下滑。

第一財經報導，今年前11個月大陸一般公共預算收入約人民幣20.1兆元，按年增長0.8%，增幅與前10個月持平，11月份這一收入與去年同期持平。

一般公共預算收入由稅收收入和非稅收入組成，被稱為「經濟晴雨表」的稅收收入，前11個月收入約人民幣16.5兆元，按年增長1.8%。11月份，稅收收入約人民幣1.15兆元，按年增長2.8%。

從前四大主體稅種來看。今年前11個月增值稅、企業所得稅、國內消費稅和個人所得稅分別按年增長3.9%、1.7%、2.5%、11.5%。

其中，個人所得稅保持較快增長，跟今年以來資本市場較為活躍，股息紅利等相關個稅收入增長較快有關。這也體現在前11個月證券交易印花稅大幅增長之上。

另一方面也與大陸今年以來加強對個人境外所得稅收監管有關。大陸不少納稅人此前反映收到來自稅務局簡訊、電話、個稅App提示，要求自查境外收入並依法申報納稅，在從事港股、美股交易的人群中特別明顯。

另外，受房地產市場低迷影響，房地產相關稅收仍出現下滑。前11個月契稅按年下降14.3%，土地增值稅按年下降17.3%。

非稅收入部分，今年前11個月非稅收入約人民幣3.6兆元，按年下降3.7%。或許與今年大陸加強對罰沒收入監管，進一步規範涉企執法專項行動等有關。前幾年地方加力盤活存量資產資源收入帶來非稅收入較快增長，而這一盤活空間有限，難以持續維持高增長。

廣義財政收入除了一般公共預算收入之外，還有以賣地收入為主的政府性基金收入。今年前11月，全大陸政府性基金預算收入約人民幣4兆元，按年下降4.9%，降幅較前10月有所擴大。

上述狀況主要是因為房地產市場持續低迷，賣地收入降幅擴大所致。今年前11個月，地方政府性基金中的國有土地使用權出讓收入約人民幣2.9兆元，按年下降10.7%，降幅較前10月擴大了3個多百分點。