外資報告：明年AI投資仍是市場重心

MSCI（明晟公司）首席研究官阿什利·萊斯特（Ashley Lester）的最新觀點稱，儘管支撐全球市場的制度基礎承受更大壓力，投資者仍將在一個持續增長與創新的世界中邁入2026年。該公司預計，2026年圍繞人工智慧（AI）的投資仍將是市場重心。

中新社報導，16日，MSCI發布《投資趨勢焦點：2026年關鍵主題》報告。阿什利·萊斯特發布該報告時表示，當下即便投資者開始對沖宏觀風險，有一個高確定性主題依然穩固，即人工智慧的布局擴張。報告預計，2026年人工智慧仍將是市場重心，同時投資範圍和受益企業將繼續演變。

報告指出，目前，企業在AI領域持續維持結構性高投入，AI價值鏈貢獻了全球逾40%的研發支出，以及約20%的全球資本開支。 AI的規模化發展，使其背後的實體支撐系統受到更大關注。報告重點關注電力供應與電網韌性兩大維度。 報告認為，2024年晶片和數據中心行業成為AI發展的最大贏家；2025年，電力和電網運營商躋身核心舞台。可再生能源主題在今年表現搶眼，多家企業直接受益於數據中心的需求增長。

報告指出，2025年MSCI發達市場公用事業指數和MSCI全球可投資清潔能源基礎設施指數，分別上漲29%和34%，而同期MSCI發達市場可投資油氣指數漲幅僅為12%。這一走勢與2021年至2024年的趨勢形成鮮明對比，體現出AI帶動的電力需求快速攀升。