與美AI競爭 陸晶片未來三年可能超車

兩岸企業家峰會年會16日在江蘇南京登場，台灣區電機電子工業同業公會副理事長胡惠森指出，透過峰會平台加強交流、發揮彼此優勢，有助兩岸企業共同提升全球競爭力。台灣研發管理經理人協會秘書長羅懷家提到，中美AI競爭進入加速期，大陸在普及化與開源模式上展現優勢，未來三年大陸晶片技術有彎道超車的可能。

峰會設有八個合作推動小組。其中，信息產業合作推進小組於當日下午舉行「兩岸人工智慧與工業互聯網融合發展研討會」。胡惠森受訪指出，在國際局勢波動與外部不確定性升高的背景下，大陸正透過擴大內需市場降低外部衝擊風險，而兩岸企業在相關領域既有競合關係，也具互補性。他表示，藉由峰會與研討平台，讓企業彼此認識與理解優勢，進一步推動合作，是峰會的重要功能。

胡惠森提到，過去30、40年來，許多台商長期深耕大陸市場，對產業環境與市場需求相當熟悉，未來可在此基礎上發展新的商機。他以工業電腦與智慧製造為例指出，部分台商運用自身優勢，協助大陸企業推動AI自動化與智慧工廠，提升生產效率，形成「強強聯合」。

產業分工上，胡惠森說，台廠在系統整合與精緻化應用具優勢，大陸則在製造規模與應用場域上表現突出，雙方若能形成互補，有助創造更高價值產品。他並點名新能源車與機器人為重要方向，指出台廠在相關零組件與晶片模組上仍具優勢；在機器人領域，大陸發展快速，台灣則在晶片模組與節能設計上具備優勢。

針對中美在AI領域的競爭，羅懷家說，當前全球產業鏈的國際分工格局並未改變，雖然近年因美國政策與地緣政治因素造成部分干擾，但整體市場機制仍持續運作。他指，美國在科技與AI領域具備相當實力，但成本偏高；相較之下，大陸在市場規模與應用場景上具備優勢，且在成本與價格方面更具彈性，這也是不少企業與市場持續關注大陸的重要原因之一，尤其在全球南方國家與新興市場極具吸引力。

被問及大陸晶片技術是否可能追趕美國，羅懷家研判，未來約三年時間，大陸有機會有新一步的突破，「不要輕忽」，相關技術與產業發展仍值得關注。

談及台灣在AI產業鏈中的角色，羅懷家指，台灣在半導體、電子資訊與製造領域仍具備重要基礎。他以自身參與經驗為例說明，在製造業數位轉型應用上，台積電已在設備運作管理上導入AI技術，透過分析機台聲音與運作數據，提前掌握設備異常狀況，作為製造流程中的應用實例。不過，他也指，台灣在資料規模、能源供給與市場腹地上存在限制，難以支撐大規模AI模型發展，未來須更審慎思考定位。