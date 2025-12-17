快訊

朱孝天被F4除名！「流星花園」推手柴智屏直言：荒謬又不尊重

政院說話了！稱若法案違反3原則 卓揆將考慮「不副署」守護憲法

全台「接招」迎雨！未來1周3波東北季風來襲 明降溫3地防大雨

曾任OpenAI團隊核心研究者 姚順雨履新騰訊AI新部門負責人

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
騰訊17日宣布升級大模型研發架構，新成立AI Infra部、AI Data部和數據計算平台部，目的是在全面強化大模型的研發體系與核心能力。前OpenAI研究員姚順雨出任「CEO/總裁辦公室」首席AI科學家，同時兼任AI Infra部、大語言模型部負責人。中新社
騰訊17日宣布升級大模型研發架構，新成立AI Infra部、AI Data部和數據計算平台部，目的是在全面強化大模型的研發體系與核心能力。前OpenAI研究員姚順雨出任「CEO/總裁辦公室」首席AI科學家，同時兼任AI Infra部、大語言模型部負責人。中新社

騰訊17日宣布升級大模型研發架構，新成立AI Infra部、AI Data部和數據計算平台部，目的是在全面強化大模型的研發體系與核心能力。前OpenAI研究員姚順雨出任「CEO/總裁辦公室」首席AI科學家，同時兼任AI Infra部、大語言模型部負責人，被視為要幫助騰訊找到AI時代的商業優勢。

界面新聞報導，AI Infra部將負責大模型訓練和推理平台技術能力建設，聚焦大模型分布式訓練、高性能推理服務等核心技術能力，為大模型算法研發和業務場景落地提供技術支持。

Vinces Yao出任「CEO/總裁辦公室」首席AI科學家，向騰訊總裁劉熾平彙報；同時兼任AI Infra部、大語言模型部負責人，向技術工程事業群總裁盧山彙報。據了解，Vinces Yao即為前OpenAI研究員姚順雨。

公開資料顯示，姚順雨畢業於清華大學姚班和普林斯頓大學。他在2024年加入OpenAI後，迅速成為團隊核心研究者之一，參與推動 AI Agent和任務執行系統方向的開發。

他曾在一次訪談中提到，在全球頂尖的科技公司中，大模型技術暫時沒有壟斷性。但如果有人能找到一個產品形態，把研究優勢轉換成商業優勢，就會產生壁壘。

姚順雨是騰訊近一年高調挖角的人才之一。此前據美國科技媒體《The Information》報導，騰訊向字節等公司的AI人才開出極具衝擊力的挖角條件，部分頂級研究人員甚至薪資翻倍。字節大模型團隊有不少核心研究員接受了騰訊的邀約。

在今年的幾場財報會議上，騰訊高管層多次對外強調，並不急於追求模型參數的絕對規模。金沙江創投主管合夥人朱嘯虎也在採訪中表示，「騰訊一直是在後面跟著的，過去20年從來沒有是在前面燒錢去試錯的。一直是等到大家打明白了，他後面才發力」。

界面新聞認為，此次研發架構的調整，可能是一次戰略上的轉折。而幫助騰訊找到AI時代的商業優勢，也將是姚順雨加入後最重要的任務之一。

語言模型 科學家 OpenAI

延伸閱讀

西門町增打卡點 比例1：1玩具模型占滿街道

印尼科展台生獲3銀1銅 翅音實驗助防治登革熱

大陸「AI天才少女」首亮相演講 羅福莉揭秘MiMo大模型

影／翻轉基隆城市風貌 謝國樑率團隊拜訪侯友宜

相關新聞

陸AI三巨頭市值逾5兆、前3季總營收僅295億 陸媒諷「連輝達零頭都沒有」

被列為中國國產AI晶片三大巨頭之一的沐曦股份今天在中國A股上市，首日股價暴漲近7倍。終場這三大巨頭總市值高達人民幣...

大陸豆包AI手機恢復銷售 一度一機難求 二手平台行情爆炒

據大陸電信設備大廠中興通訊旗下中興商城官網顯示，豆包手機助手及合作機型努比亞（Nubia）的M153，目前已重啟F碼候補...

外交關係低谷衝擊？春秋航空「佐賀-上海」等多條中日航班將停運

日媒共同社報導，大陸春秋航空每周2個往返「佐賀-上海」定期航班將於22日起至明年3月28日停運。

持續低迷！陸前11個月房地產稅收、國有土地使用權出讓收入下滑逾一成

大陸財政部17日公布2025年1至11月財政收支情況，個人所得稅保持較快增長，跟今年以來資本市場較為活躍，股息紅利等相關...

結合兩岸優勢昀光科技micro-OLED良率躍升 搶進AI眼鏡供應鏈

隨著AI眼鏡與擴增實境（AR）裝置加速商用，近眼顯示技術成為顯示產業競逐的關鍵。冠捷電子（福建）有限公司執行副董事長、南...

5家「大陸版SpaceX」準備上市 但市值不到SpaceX的百分之一

當特斯拉CEO馬斯克的SpaceX估值1.5兆美元，計畫在2026年成為全球最大IPO時，大陸的商業航太同行，包括藍箭航...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。