曾任OpenAI團隊核心研究者 姚順雨履新騰訊AI新部門負責人

騰訊17日宣布升級大模型研發架構，新成立AI Infra部、AI Data部和數據計算平台部，目的是在全面強化大模型的研發體系與核心能力。前OpenAI研究員姚順雨出任「CEO/總裁辦公室」首席AI科學家，同時兼任AI Infra部、大語言模型部負責人，被視為要幫助騰訊找到AI時代的商業優勢。

界面新聞報導，AI Infra部將負責大模型訓練和推理平台技術能力建設，聚焦大模型分布式訓練、高性能推理服務等核心技術能力，為大模型算法研發和業務場景落地提供技術支持。

Vinces Yao出任「CEO/總裁辦公室」首席AI科學家，向騰訊總裁劉熾平彙報；同時兼任AI Infra部、大語言模型部負責人，向技術工程事業群總裁盧山彙報。據了解，Vinces Yao即為前OpenAI研究員姚順雨。

公開資料顯示，姚順雨畢業於清華大學姚班和普林斯頓大學。他在2024年加入OpenAI後，迅速成為團隊核心研究者之一，參與推動 AI Agent和任務執行系統方向的開發。

他曾在一次訪談中提到，在全球頂尖的科技公司中，大模型技術暫時沒有壟斷性。但如果有人能找到一個產品形態，把研究優勢轉換成商業優勢，就會產生壁壘。

姚順雨是騰訊近一年高調挖角的人才之一。此前據美國科技媒體《The Information》報導，騰訊向字節等公司的AI人才開出極具衝擊力的挖角條件，部分頂級研究人員甚至薪資翻倍。字節大模型團隊有不少核心研究員接受了騰訊的邀約。

在今年的幾場財報會議上，騰訊高管層多次對外強調，並不急於追求模型參數的絕對規模。金沙江創投主管合夥人朱嘯虎也在採訪中表示，「騰訊一直是在後面跟著的，過去20年從來沒有是在前面燒錢去試錯的。一直是等到大家打明白了，他後面才發力」。

界面新聞認為，此次研發架構的調整，可能是一次戰略上的轉折。而幫助騰訊找到AI時代的商業優勢，也將是姚順雨加入後最重要的任務之一。