香港連鎖藥妝店萬寧 將關閉中國門市及網購平台

中央社／ 台北17日電

綜合中國媒體報導，香港大型連鎖藥妝店萬寧昨天宣布，將於12月下旬至明年1月中先後關閉在中國的網購平台及所有實體門市。萬寧中國表示，此舉是「業務戰略調整的需要」，未來將以跨境網購方式繼續針對中國消費者經營。

綜合南方都市報、新民晚報等媒體報導及中國網路訊息，萬寧（Mannings）中國16日透過其官網公告，萬寧在中國所有實體門市的最後營業日為2026年1月15日，此後將正式停止營運。

在網購平台方面，萬寧在微信小程序設置的線上官方商城，將於12月28日午夜12時停止營運；萬寧在天貓旗艦店、京東旗艦店、天貓保健品專營店的商城，則都在12月26日午夜12時停止營運。

萬寧中國表示，關閉中國門市是公司「業務戰略調整的需要」。未來萬寧在中國將繼續經營跨境網購業務，包括跨境官方商城（小程序）、萬寧跨境天貓旗艦店等。

報導指出，從這項宣布研判，萬寧有意將業務重心從中國實體零售轉為跨境電商，利用香港總公司的供應鏈優勢，專注於服務中國消費者的跨境購物需求。

萬寧成立於1972年，2004年進入中國市場。到目前為止，萬寧在中國已設有逾120個實體門市；而在大本營港澳地區則有逾320家實體門市。

