兩岸企業家峰會閉幕 毛治國：十五五規劃下深化多鏈合作

2025兩岸企業家峰會年會17日在南京揚子江國際會議中心落幕。峰會台方副理事長毛治國代表作會議總結時表示，在陸方「十五五規劃」背景下，兩岸企業合作將持續聚焦產業轉型與科技創新，並透過深化多鏈合作，推動新能源汽車、先進製造等重點領域發展。

峰會年會17日下午舉行大會總結，毛治國指，過去一年多來，全球地緣政治與經濟情勢劇烈變化，國際貿易秩序與產業分工面臨挑戰，對大陸經濟發展與兩岸經貿關係均產生影響；同時，新一輪科技革命、產業變革、能源轉型與氣候變遷等因素交織，也為永續發展帶來嚴肅課題。

他提到，中共二十屆四中全會通過的「十五五規劃建議」指出，大陸正處「戰略機遇與風險挑戰並存」、「不確定因素增多」的發展階段，需保持定力、積極應變，持續推動經濟發展，並朝向兩岸和平共榮的長遠目標努力。

毛治國指，本屆年會以「聚焦轉型創新、深化多鏈合作」為主題，與會嘉賓就產業轉型、創新合作與經驗分享進行交流。在年會開幕式中，大陸全國政協主席王滬寧肯定峰會在促進兩岸經濟合作、深化融合發展方面所發揮的作用，並鼓勵台商把握大陸發展新機遇；兩位理事長及江蘇省委書記信長星亦就新形勢下，深化兩岸及蘇台產業合作提出方向。峰會將持續聚焦產業轉型創新與多鏈合作，為兩岸企業合作開拓新空間。

回顧峰會一年來的重點工作，毛治國表示，峰會積極推動兩岸新能源汽車產業鏈合作，透過在常州、北京、武漢、鄭州等地的調研、論壇與對接，取得具體進展；並前往廣西與，探討台商布局東協市場。同時，峰會還前往寧德時代調研，就兩岸在電池能源、儲能技術、電池回收與零碳領域的合作構想進行初步交流，後續將與福建方面進一步研商具體合作方式。峰會還於各地舉辦或協辦12項活動，深化地方產業交流。

另，在各產業小組方面，綜合小組推動智能製造與人工智能交流，並規劃加強《十五五規劃》政策解讀；資訊通信小組促成新型顯示器件示範園區，並推動新能源車、5G與工業互聯網合作；能源小組持續關注古雷石化案與寧德時代合作；金融小組協助台資金融機構登陸、推動台企上市與綠色金融；中小企業與青年創業小組舉辦多場青年交流與創業活動；生技小組推動大健康、生醫合作並關注福建政策機遇；現代服務與文創小組深化文化、電商與體育交流；智慧製造小組則聚焦新能源與智會網聯汽車、裝備與機器人合作。