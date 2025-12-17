小鵬汽車何小鵬：當前沒有AI泡沫 未來AI的市場有巨大機遇

小鵬汽車董事長何小鵬，17日在朋友圈表示，「如果一定要說泡沫，大陸估值比較合理，美國估值實在有一點高；大陸更關注市場應用，美國更關注前沿研究。整體來說，當前沒有AI泡沫，未來AI的市場有著巨大機遇」。

2025年下半年，AI泡沫的討論從邊緣話題演變為市場焦點。資本流動更是呈現極端化特徵，一方面科技巨頭開啟「軍備競賽」，另一方面機構投資者紛紛獲利了結，一時之間，「泡沫論」甚囂塵上。

華爾街見聞報導，關於AI泡沫，何小鵬認為任何科技時代都是階段或局部有泡沫，無論是互聯網時代，還是新能源汽車時代，但是這是一個市場從混沌到有序的必然競爭過程。「我認為AI必然會推動整個社會巨大的變革，今天還是0到0.1的最開始階段」。

此外何小鵬還觀察到：「美國在AI，生物，金融方面的創業多。而AI方面的創業，從矽谷看，在SaaS和物理AI機器人領域特別多，估值也特別高，我這次聊了其中一半都是做機器人創業的朋友，非常集中」。

他還對比了中美在機器人創業中的差異。「大陸的機器人公司很多是從關節和控制入手，而美國的機器人公司很多是從模型入手。我認為人形機器人將來會是巨頭的競爭，而不同的專用機器人則會有大量不同領域的選手，且會有非常多的成功機會」。

何小鵬對於AI泡沫等方面的看法，與當前行業的不少分析類似。瑞銀證券報告顯示，大陸互聯網龍頭資本支出占收入比例10%，顯著低於美國同業的27%。在應用端，垂直領域存在較高的服務能力壁壘，頭部公司主動將AI功能整合至自有應用中。

多數分析師認為，產業全面泡沫化言之過早，未來2到3年將是關鍵驗證期。富國基金認為，與互聯網泡沫相比，本輪AI行情雖已顯現泡沫特徵，但尚處於早期階段，行情仍有演繹空間。觸發互聯網泡沫破滅的流動性收緊、盈利兌現失敗等情況尚未出現。

泡沫爭論的背後，更是一場關於技術未來與資本理性的巨大博弈。未來的關鍵，依舊是促進AI與實體經濟深度融合。只有那些能穿透市場噪音、聚焦技術本質與商業價值的企業，更有可能在這場技術革命中贏得未來。