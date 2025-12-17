快訊

出庭狂講2.2小時…沈慶京談父親、老友崩潰爆哭 感嘆自己來日無多

未來一周3波東北季風！全台短暫陣雨 北北基宜18日防較大雨勢

外資賣超323億「群創最多」 但竟買超這檔ETF逾10萬張

鋰礦類股爆發！碳酸鋰期貨創今年新高 「亞洲鋰都」擬註銷27項採礦權

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸碳酸鋰期貨主力合約17日大幅上漲，盤中漲幅一度超過8%，報每噸人民幣10.8萬元上方，創2024年5月以來新高，今年累計漲幅約40%。鋰礦概念股盛新鋰能、中礦資源、天華新能、金圓股份、盛新鋰能、鹽湖股份、國城礦業等表現強勁。圖為青海省翡翠湖，含鉀、鎂、鋰等金屬元素和鹵化物，鹽床由淡青、翠綠以及深藍的湖水輝映交替。中新社
大陸碳酸鋰期貨主力合約17日大幅上漲，盤中漲幅一度超過8%，報每噸人民幣10.8萬元上方，創2024年5月以來新高，今年累計漲幅約40%。鋰礦概念股盛新鋰能、中礦資源、天華新能、金圓股份、盛新鋰能、鹽湖股份、國城礦業等表現強勁。圖為青海省翡翠湖，含鉀、鎂、鋰等金屬元素和鹵化物，鹽床由淡青、翠綠以及深藍的湖水輝映交替。中新社

大陸碳酸鋰期貨主力合約17日大幅上漲，盤中漲幅一度超過8%，報每噸人民幣10.8萬元上方，創2024年5月以來新高，今年累計漲幅約40%。鋰礦概念股盛新鋰能、中礦資源、天華新能、金圓股份、盛新鋰能、鹽湖股份、國城礦業等表現強勁。

消息面上，宜春自然資源局12月12日發布「關於擬公告註銷27個採礦權的公示」，擬對27宗採礦許可證予以註銷，公示時間30個工作日，公示期滿後予以公告註銷。根據公式內容，相關採礦許可證有效期截止時間從2009年到2024年不等，涉及礦種大多為陶瓷土，另外還包含石英岩、石灰岩等。

科創板日報報導，其中名單中包含江特電機旗下江西省宜豐縣獅子嶺礦區含鋰瓷石礦，該礦年產能達120萬噸，礦區面積0.11平方公里。

江特電機於16日晚間公告稱，公司已向宜春市自然資源局提交「關於宜豐縣獅子嶺礦區含鋰瓷石礦擬註銷公示的異議申請」，提出相關解決方案，盡最大努力爭取延續獅子嶺礦區採礦證。同時，公司正在全力辦理茜坑鋰礦投產前的各項準備工作，力爭早日投產。

對此，國泰期貨認為，礦權註銷影響有限，但情緒或有支撐。拉長時間線來看，今年上半年碳酸鋰持續下探，之後隨著「反內卷」席捲產業鏈、江西雲母礦礦證問題、儲能訂單等多方面影響下，碳酸鋰開始回升。

中信期貨指出，2026年將迎來鋰市場本輪周期最後的投產高峰。全球鋰資源供應量預計增長30%至214萬噸LCE，增量主要來自中國、非洲等地的新建及爬產專案。大陸鋰鹽產能持續擴張，但鋰輝石等原料進口增速可能受限，供應結構面臨調整。全球及大陸鋰市場供需緊平衡，供需雙增預期下價格中樞預期上移、波動加劇。整體供需仍處緊平衡區間，在儲能高景氣與供應集中釋放背景下，碳酸鋰價格可能面臨加劇波動；運行中樞8-12萬，全年整體呈現V字形走勢。

國金證券數據顯示，12月鋰電排產變動幅度在-1%到6%，年增29%到50%。2025年前12月，碳酸鋰/電池/正極/負極/隔膜/電解液預排產累計與上年相比達28%到54%，其中單12月電池、正極、隔膜、電解液年增40%；各環節排產與上月相比小幅上調，主要因車市旺季、儲能需求超預期等，各廠商訂單普遍增加，需求端持續擴張。

其中，儲能在多方面因素驅動下，需求快速爆發：政策方面，9月印發的「新型儲能規模化建設專項行動方案」提出，到2027年全大陸新型儲能裝機規模達到1.8億千瓦以上，帶動項目直接投資約人民幣2500億元；海外市場方面，各國能源轉型戰略推進，北美、歐洲、東南亞等市場需求持續；另外，下游應用中，資料中心等場景帶來配儲需求增加。

獅子 規模 人民幣

延伸閱讀

期交所舉辦研討會 協助企業掌握匯率風險並提升財務治理能力

期交所公告調高金居、元晶期貨所有月份保證金

12月台股期指跌152點

與期貨共創 Future／期貨業者：提供舞台 累積跨國經驗

相關新聞

陸AI三巨頭市值逾5兆、前3季總營收僅295億 陸媒諷「連輝達零頭都沒有」

被列為中國國產AI晶片三大巨頭之一的沐曦股份今天在中國A股上市，首日股價暴漲近7倍。終場這三大巨頭總市值高達人民幣...

大陸豆包AI手機恢復銷售 一度一機難求 二手平台行情爆炒

據大陸電信設備大廠中興通訊旗下中興商城官網顯示，豆包手機助手及合作機型努比亞（Nubia）的M153，目前已重啟F碼候補...

外交關係低谷衝擊？春秋航空「佐賀-上海」等多條中日航班將停運

日媒共同社報導，大陸春秋航空每周2個往返「佐賀-上海」定期航班將於22日起至明年3月28日停運。

結合兩岸優勢昀光科技micro-OLED良率躍升 搶進AI眼鏡供應鏈

隨著AI眼鏡與擴增實境（AR）裝置加速商用，近眼顯示技術成為顯示產業競逐的關鍵。冠捷電子（福建）有限公司執行副董事長、南...

5家「大陸版SpaceX」準備上市 但市值不到SpaceX的百分之一

當特斯拉CEO馬斯克的SpaceX估值1.5兆美元，計畫在2026年成為全球最大IPO時，大陸的商業航太同行，包括藍箭航...

大陸「AI天才少女」首亮相演講 羅福莉揭秘MiMo大模型

大陸95後「AI天才少女」、Xiaomi MiMo大模型負責人羅福莉，17日在「小米人車家全生態合作夥伴大會」首次公開亮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。