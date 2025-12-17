鋰礦類股爆發！碳酸鋰期貨創今年新高 「亞洲鋰都」擬註銷27項採礦權

大陸碳酸鋰期貨主力合約17日大幅上漲，盤中漲幅一度超過8%，報每噸人民幣10.8萬元上方，創2024年5月以來新高，今年累計漲幅約40%。鋰礦概念股盛新鋰能、中礦資源、天華新能、金圓股份、盛新鋰能、鹽湖股份、國城礦業等表現強勁。

消息面上，宜春自然資源局12月12日發布「關於擬公告註銷27個採礦權的公示」，擬對27宗採礦許可證予以註銷，公示時間30個工作日，公示期滿後予以公告註銷。根據公式內容，相關採礦許可證有效期截止時間從2009年到2024年不等，涉及礦種大多為陶瓷土，另外還包含石英岩、石灰岩等。

科創板日報報導，其中名單中包含江特電機旗下江西省宜豐縣獅子嶺礦區含鋰瓷石礦，該礦年產能達120萬噸，礦區面積0.11平方公里。

江特電機於16日晚間公告稱，公司已向宜春市自然資源局提交「關於宜豐縣獅子嶺礦區含鋰瓷石礦擬註銷公示的異議申請」，提出相關解決方案，盡最大努力爭取延續獅子嶺礦區採礦證。同時，公司正在全力辦理茜坑鋰礦投產前的各項準備工作，力爭早日投產。

對此，國泰期貨認為，礦權註銷影響有限，但情緒或有支撐。拉長時間線來看，今年上半年碳酸鋰持續下探，之後隨著「反內卷」席捲產業鏈、江西雲母礦礦證問題、儲能訂單等多方面影響下，碳酸鋰開始回升。

中信期貨指出，2026年將迎來鋰市場本輪周期最後的投產高峰。全球鋰資源供應量預計增長30%至214萬噸LCE，增量主要來自中國、非洲等地的新建及爬產專案。大陸鋰鹽產能持續擴張，但鋰輝石等原料進口增速可能受限，供應結構面臨調整。全球及大陸鋰市場供需緊平衡，供需雙增預期下價格中樞預期上移、波動加劇。整體供需仍處緊平衡區間，在儲能高景氣與供應集中釋放背景下，碳酸鋰價格可能面臨加劇波動；運行中樞8-12萬，全年整體呈現V字形走勢。

國金證券數據顯示，12月鋰電排產變動幅度在-1%到6%，年增29%到50%。2025年前12月，碳酸鋰/電池/正極/負極/隔膜/電解液預排產累計與上年相比達28%到54%，其中單12月電池、正極、隔膜、電解液年增40%；各環節排產與上月相比小幅上調，主要因車市旺季、儲能需求超預期等，各廠商訂單普遍增加，需求端持續擴張。

其中，儲能在多方面因素驅動下，需求快速爆發：政策方面，9月印發的「新型儲能規模化建設專項行動方案」提出，到2027年全大陸新型儲能裝機規模達到1.8億千瓦以上，帶動項目直接投資約人民幣2500億元；海外市場方面，各國能源轉型戰略推進，北美、歐洲、東南亞等市場需求持續；另外，下游應用中，資料中心等場景帶來配儲需求增加。