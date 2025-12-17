陸AI三巨頭市值逾5兆、前3季總營收僅295億 陸媒諷「連輝達零頭都沒有」

被列為中國國產AI晶片三大巨頭之一的沐曦股份今天在中國A股上市，首日股價暴漲近7倍。終場這三大巨頭總市值高達人民幣1兆2227.88億元（約新台幣5.45兆元），但前3季合計營收僅人民幣66.28億元（約新台幣295億元），陸媒譏諷，連輝達的零頭都沒有。

新浪財經報導，被稱為「國產GPU（繪圖處理器）第二股」的沐曦股份今天在科創板上市，開盤就大漲568.83%，股價直衝700元。下午收盤，沐曦股價暴漲692.95%，收829.9元，總市值一舉增至3320.43億元。

在此之前的12月5日，中國「國產GPU第一股」摩爾線程上市，首日暴漲425.46%，收600.5元。今天收盤，摩爾線程股價已達714.8元，總市值則達3359.76億元。

此外，2020年7月上市的中國國產AI晶片第一股寒武紀，今天以1315.6元作收，總市值5547.69億元。

截至今天收盤，中國這3家AI晶片巨頭總市值高達1兆2227.88億元。

陸媒快科技報導指出，中國這三巨頭總市值加起來超過了1兆，但整體業務和營收跟龍頭輝達（NVIDIA）相比還有很大的差距。

報導說，今年前3季，這三巨頭合計營收才66.28億元（寒武紀46.07億元，摩爾線程7.85億元、沐曦股份12.36億元），這連輝達的零頭都沒有。

報導提到，三家公司中目前只有寒武紀轉虧為盈，前3季淨利16億元；而摩爾線程預計今年將虧損7.3億至11.68億元；沐曦股份也預計虧損5.27億至7.63億元。

資本瘋狂追捧下，中國AI晶片三巨頭股價已嚴重背離基本面，引發市場熱議並質疑存在泡沫化危機。

報導說，中國國產晶片替代還有漫長的路要走，而這些被扶持的企業，還要在研發上苦下功夫，而不是上市就萬事大吉了。

輝達公布的財報顯示，今年前3季營收達1478億美元（約新台幣4.65兆元），淨利771億美元。