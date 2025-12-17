快訊

出庭狂講2.2小時…沈慶京談父親、老友崩潰爆哭 感嘆自己來日無多

未來一周3波東北季風！全台短暫陣雨 北北基宜18日防較大雨勢

外資賣超323億「群創最多」 但竟買超這檔ETF逾10萬張

聽新聞
0:00 / 0:00

陸AI三巨頭市值逾5兆、前3季總營收僅295億 陸媒諷「連輝達零頭都沒有」

中央社／ 台北17日電
陸AI晶片三大巨頭總市值高達人民幣1兆2227.88億元，但前3季合計營收僅人民幣66.28億元，陸媒譏諷，連輝達的零頭都沒有。路透社
陸AI晶片三大巨頭總市值高達人民幣1兆2227.88億元，但前3季合計營收僅人民幣66.28億元，陸媒譏諷，連輝達的零頭都沒有。路透社

被列為中國國產AI晶片三大巨頭之一的沐曦股份今天在中國A股上市，首日股價暴漲近7倍。終場這三大巨頭總市值高達人民幣1兆2227.88億元（約新台幣5.45兆元），但前3季合計營收僅人民幣66.28億元（約新台幣295億元），陸媒譏諷，連輝達的零頭都沒有。

新浪財經報導，被稱為「國產GPU（繪圖處理器）第二股」的沐曦股份今天在科創板上市，開盤就大漲568.83%，股價直衝700元。下午收盤，沐曦股價暴漲692.95%，收829.9元，總市值一舉增至3320.43億元。

在此之前的12月5日，中國「國產GPU第一股」摩爾線程上市，首日暴漲425.46%，收600.5元。今天收盤，摩爾線程股價已達714.8元，總市值則達3359.76億元。

此外，2020年7月上市的中國國產AI晶片第一股寒武紀，今天以1315.6元作收，總市值5547.69億元。

截至今天收盤，中國這3家AI晶片巨頭總市值高達1兆2227.88億元。

陸媒快科技報導指出，中國這三巨頭總市值加起來超過了1兆，但整體業務和營收跟龍頭輝達（NVIDIA）相比還有很大的差距。

報導說，今年前3季，這三巨頭合計營收才66.28億元（寒武紀46.07億元，摩爾線程7.85億元、沐曦股份12.36億元），這連輝達的零頭都沒有。

報導提到，三家公司中目前只有寒武紀轉虧為盈，前3季淨利16億元；而摩爾線程預計今年將虧損7.3億至11.68億元；沐曦股份也預計虧損5.27億至7.63億元。

資本瘋狂追捧下，中國AI晶片三巨頭股價已嚴重背離基本面，引發市場熱議並質疑存在泡沫化危機。

報導說，中國國產晶片替代還有漫長的路要走，而這些被扶持的企業，還要在研發上苦下功夫，而不是上市就萬事大吉了。

輝達公布的財報顯示，今年前3季營收達1478億美元（約新台幣4.65兆元），淨利771億美元。

台幣 人民幣 AI 晶片 輝達

延伸閱讀

謝金河：AI泡沫疑慮帶來的股價修正 2026年的基本面、技術面修整

特供版AI晶片獲准出口 蘇姿丰北京固樁 訪聯想總部

跟不上AI成長動能 失守全球亞軍地位...高速傳輸IC台廠找轉機 搶進資料中心

視察北士科 蔣萬安：全球市值最高的企業對台北投下的信任票

相關新聞

陸AI三巨頭市值逾5兆、前3季總營收僅295億 陸媒諷「連輝達零頭都沒有」

被列為中國國產AI晶片三大巨頭之一的沐曦股份今天在中國A股上市，首日股價暴漲近7倍。終場這三大巨頭總市值高達人民幣...

大陸豆包AI手機恢復銷售 一度一機難求 二手平台行情爆炒

據大陸電信設備大廠中興通訊旗下中興商城官網顯示，豆包手機助手及合作機型努比亞（Nubia）的M153，目前已重啟F碼候補...

外交關係低谷衝擊？春秋航空「佐賀-上海」等多條中日航班將停運

日媒共同社報導，大陸春秋航空每周2個往返「佐賀-上海」定期航班將於22日起至明年3月28日停運。

結合兩岸優勢昀光科技micro-OLED良率躍升 搶進AI眼鏡供應鏈

隨著AI眼鏡與擴增實境（AR）裝置加速商用，近眼顯示技術成為顯示產業競逐的關鍵。冠捷電子（福建）有限公司執行副董事長、南...

5家「大陸版SpaceX」準備上市 但市值不到SpaceX的百分之一

當特斯拉CEO馬斯克的SpaceX估值1.5兆美元，計畫在2026年成為全球最大IPO時，大陸的商業航太同行，包括藍箭航...

大陸「AI天才少女」首亮相演講 羅福莉揭秘MiMo大模型

大陸95後「AI天才少女」、Xiaomi MiMo大模型負責人羅福莉，17日在「小米人車家全生態合作夥伴大會」首次公開亮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。