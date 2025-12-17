快訊

出庭狂講2.2小時…沈慶京談父親、老友崩潰爆哭 感嘆自己來日無多

未來一周3波東北季風！全台短暫陣雨 北北基宜18日防較大雨勢

外資賣超323億「群創最多」 但竟買超這檔ETF逾10萬張

台港經貿觀光頻繁 策進會籲加強港人友善環境

中央社／ 台北17日電

台港經濟文化合作策進會（策進會）今日召開經合會年度委員會議，指過去一年台港經貿關係密切，且香港來台旅客僅次於日本，建議加強港人友善觀光環境與推廣。

根據策進會今日發布的新聞稿，策進會17日召開經濟合作委員會（經合會）年度委員會議，回顧過去一年台港經貿情勢及經合會工作的推展，並擘劃未來方向。

策進會副董事長兼經合會召集人許舒博表示，台港經貿關係密切，人流往來十分頻繁。今年台灣辦理「台港農特產品產業交流團」等活動，帶領農特產品業者實地考察香港，瞭解香港市場產銷規劃、消費型態，也提供實際產業媒合平台，協助業者拓展市場，同時增進香港商界對台灣的瞭解。

新聞稿引述交通部觀光署統計指出，今年前3季香港旅客為台灣境外旅客第二大來源地，僅次於日本，總人次超過87.5萬人次。

會上多位委員表示，政府應整合多方資源，創造更友善的旅遊環境，例如：提供一站式觀光資訊服務，以及在餐飲、住宿、交通方面增加粵語標示等。

委員也建議台灣觀光的推展，應延伸至南部及花東等更多地區，並結合當地特色產業，以達到促進台港人員經貿往來的加乘效果。

展望明年，策進會經合會表示，將在過去長期累積的基礎上，續行推動台港經貿健康有序的交流。

策進會 經貿 香港

延伸閱讀

李家超赴北京述職 習促港對接十五五 火災問責抓緊落實

英、加促釋放黎 日本憂港言論自由 李家超譴責外力盲撐

港審批逾4個月 禁播「時代革命」導演新作 電檢：不利國安

飛香港最低270元！香港快運「年末限時優惠」開跑 北中南直飛、含託運行李單程也僅560元

相關新聞

陸AI三巨頭市值逾5兆、前3季總營收僅295億 陸媒諷「連輝達零頭都沒有」

被列為中國國產AI晶片三大巨頭之一的沐曦股份今天在中國A股上市，首日股價暴漲近7倍。終場這三大巨頭總市值高達人民幣...

大陸豆包AI手機恢復銷售 一度一機難求 二手平台行情爆炒

據大陸電信設備大廠中興通訊旗下中興商城官網顯示，豆包手機助手及合作機型努比亞（Nubia）的M153，目前已重啟F碼候補...

外交關係低谷衝擊？春秋航空「佐賀-上海」等多條中日航班將停運

日媒共同社報導，大陸春秋航空每周2個往返「佐賀-上海」定期航班將於22日起至明年3月28日停運。

結合兩岸優勢昀光科技micro-OLED良率躍升 搶進AI眼鏡供應鏈

隨著AI眼鏡與擴增實境（AR）裝置加速商用，近眼顯示技術成為顯示產業競逐的關鍵。冠捷電子（福建）有限公司執行副董事長、南...

5家「大陸版SpaceX」準備上市 但市值不到SpaceX的百分之一

當特斯拉CEO馬斯克的SpaceX估值1.5兆美元，計畫在2026年成為全球最大IPO時，大陸的商業航太同行，包括藍箭航...

大陸「AI天才少女」首亮相演講 羅福莉揭秘MiMo大模型

大陸95後「AI天才少女」、Xiaomi MiMo大模型負責人羅福莉，17日在「小米人車家全生態合作夥伴大會」首次公開亮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。