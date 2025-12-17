台青在陸創業基地面臨挑戰 經營者：以台引台是方向

中國有數百個以台青創業就業基地為名的據點，其中部分據點近年來在吸引台青方面陷入瓶頸。有陸方經營者表示，儘管不容易，「以台引台」仍是方向，盼透過台方的行業協會，吸引一批企業入駐。

從2015年開始，在浙江溫州、福建廈門等地，開始創設以海峽兩岸青年就業創業基地、台灣青年就業創業基地為名的創業空間。從公開報導來看，中國各地至今已有數百家不分級別的這類青創空間。但歷經近年疫情、兩岸關係變化、中國經濟成長面臨壓力等因素下，一些兩岸青創空間也面臨挑戰。

南京台灣青年創業學院總經理徐錦萍今天受訪時表示，該青創學院成立於2017年，至今已經8年。在疫情期間兩岸往來受限，該院採取變通方式，和台灣的幾個地方創生基地進行合作，進行線上培訓並交流創業政策，還專門打通「不見面式的註冊企業」，提供不需要法人的企業註冊。

徐錦萍告訴中央社記者，即使疫情後，台青赴陸情況也受到兩岸關係影響。但她仍希望「以台引台」，尤其是要讓台灣的行業協會先落地，然後發揮引領作用，吸引一批企業進駐，這是該青創學院目前努力的方向。

徐錦萍原本在中國國企做公關工作，後來自己創業，2015年中國推動「大眾創業萬眾創新」時，開始經營服務大學生創業的眾創空間，之後再進入推動兩岸青年創業的領域。

今年在南京舉行的兩岸企業家峰會，其中一場活動「AI場景應用暨兩岸青年創業孵化」17日在南京台灣青年創業學院舉行。

來自台灣的高仕瑋在該平台提供的協助下，創辦了南京增長跨境科技有限公司。他今天分享如何利用AI技術幫助從事外貿的公司拓展客戶，主要是藉由AI低成本生成專業內容吸引客戶，然後運用AI客服解決外貿時差問題，引導客戶下單，也就是讓外貿工作從拚人力進化到比算力。

高仕瑋來南京生活5年，創業近2年，創業前在兩岸都有創建獨立站從事網站行銷的經驗。南京台灣青年創業學院的免租優惠期是2年，他有信心在免租後仍能持續獲利。

他說，自己能感受到中國近年的經濟壓力較大，但對其公司的影響還好。近年的國際貿易戰對他服務外貿客戶也有影響，但業務不會只鎖定美國，公司在中東、非洲和東南亞的客戶也在成長。