結合兩岸優勢昀光科技micro-OLED良率躍升 搶進AI眼鏡供應鏈

聯合報／ 記者謝守真／南京即時報導
2025兩岸企業家峰會年會，16日、17日在峰會永久會址南京「揚子江國際會議中心」舉行。記者謝守真／攝影
2025兩岸企業家峰會年會，16日、17日在峰會永久會址南京「揚子江國際會議中心」舉行。記者謝守真／攝影

隨著AI眼鏡與擴增實境（AR）裝置加速商用，近眼顯示技術成為顯示產業競逐的關鍵。冠捷電子（福建）有限公司執行副董事長、南京昀光科技董事長潘仲光在「2025兩岸企業家峰會年會」期間表示，透過台灣硬體製造優勢與大陸演算法及智慧製造結合，公司在矽基OLED（micro-OLED）顯示面板良率上取得突破，並已切入智慧眼鏡相關應用。他並稱，公司已跨越日本廠商面臨的瓶頸。

潘仲光在峰會年會期間接受媒體聯訪指，micro-OLED為未來AI眼鏡、AR與虛擬實境（VR）裝置的核心顯示元件，其特性在於高解析度、低功耗與可高度微型化，但長期受限於製程難度高、良率偏低，導致成本居高不下。他指，目前日本廠商在相關應用的顯示面板不良率仍高達9成，導致顯示模組價格昂貴難以下降，也限制終端市場擴張。

潘仲光表示，昀光科技透過台灣顯示與智慧硬體製造經驗，結合上海大學、浙江大學相關團隊在演算法與場堆疊技術上的研發成果，成功提升micro-OLED面板良率。他稱，現階段良率為日本企業同類產品的5倍，成本亦可降至日廠約5分之1。同時，該技術已應用於智慧眼鏡用近眼顯示面板，為相關裝置邁向量產的重要基礎。

在產業獲利結構方面，潘仲光指，過去IT與顯示面板產業毛利率多落在個位數，但micro-OLED屬高技術門檻產品，隨良率提升後，有機會使面板產品毛利率突破10%，被視為顯示產業中具代表性的高附加價值應用。

潘仲光表示，傳統產業必須依靠智慧化，要讓智慧化貫穿企業的整個流程，從產品的供應鏈管理到技術的創新，甚至讓每個員工都擁有AI代理（AI Agent）。他認為，如果AI代理能幫助員工工作效率翻10倍，企業獲利可能翻20倍。

至於資本與產能布局方面，新浪財經指出，昀光科技9日宣布完成A輪融資，由南京江寧經開投控策略領投。此輪融資將重點用於12吋矽基OLED新產線建設，以及新一代近眼顯示產品的持續研發，加速公司邁入規模化量產與全球化競爭階段。

潘仲光透露，計畫明年在南京江寧區成立8吋晶圓micro-OLED面板廠，並規畫於當地購地興建12吋晶圓廠。新產線啟用後，整體產能可望倍增，進一步切入智慧眼鏡與相關終端的大規模量產市場。

南京昀光科技董事長潘仲光。記者謝守真／攝影
南京昀光科技董事長潘仲光。記者謝守真／攝影

