香港證監會：第3季註冊基金管理資產逾9兆 年增3成6

中央社／ 香港17日電

香港證監會今天公布，今年7至9月間，在港註冊成立基金所管理的資產為港幣2兆2700億元（約新台幣9兆2000億元），較去年同期上升35.9%。

根據證券及期貨事務監察委員會（證監會）發表的7至9月季度（第3季）報告，這些基金當季獲得469億元（新台幣1900億元）的資金流入。

此外，截至9月底，證監會認可ETF（指數股票型基金）的總市值，較去年增加31.8%至6535億元。

同一期間，香港交易所共有24宗首次公開招股，集資總額超過700億元，較去年同期增加約70%。該會表示，按首次公開招股集資額計算，香港繼續領先全球。

證監會行政總裁梁鳳儀在報告中說，儘管全球市場面對不少不利因素及波動不定，香港資本市場在當季依然保持穩步增長及多元發展。

她說，為鞏固香港的國際金融中心地位，他們會持續提升本地市場應對未來挑戰的能力和強化韌性。

