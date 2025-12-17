大陸豆包AI手機恢復銷售 一度一機難求 二手平台行情爆炒

據大陸電信設備大廠中興通訊旗下中興商城官網顯示，豆包手機助手及合作機型努比亞（Nubia）的M153，目前已重啟F碼候補申請通道，正式恢復產品購買資格。此次開放的為F碼排隊候補申請，僅有少量名額，且無擴大生產計畫，將優先面向先前未購買到該機型的愛好者。

二手平台上，大部分賣家的售價均超過人民幣3,499元的發售價格，其中，全新未拆封的手機報價已經達到人民幣7,999到9,999元，最高溢價逾人民幣6,500元。

每日經濟新聞報導，豆包手機助手於12月1日上線。官方介紹與中興通訊合作，以努比亞M153機型為載體推出，屬於定制的技術展示「工程機」。核心賣點在於對日常App的自動化操作，包括點外賣、訂機票、比價購物。甚至在媒體測評中，AI還可以代替回覆微信消息、操作小程序遊戲。

由於這是目前唯一一款將豆包嵌入底層作業系統的手機，可實現與系統的深度交互，引發了眾多手機發燒友的追捧。

值得注意的是，自12月2日晚間起，多位持有「豆包手機」的用戶反映，使用該手機登錄微信後，微信帳號出現異常退出的狀況。還有網路傳出資訊稱，豆包手機助手可以直接查詢銀行卡餘額，並跳過認證讀取使用者資訊。

12月5日，豆包手機助手發布關於調整AI操作手機能力的說明，決定在部分場景，對AI操作手機的能力做一些規範化調整。具體包括限制刷分、刷激勵的使用場景，進一步限制金融類應用的使用，以及限制部分遊戲類使用場景。

12月9日，中興通訊終端事業部總裁、努比亞技術總裁倪飛在社交平台發文稱，「已收到一些問題與反應，正在與合作夥伴積極溝通與解決」；抖音集團副總裁李亮轉發並配文稱，「AI帶來的變革是真實存在的，用戶的需求也是真實存在的。豆包和中興的探索是一個開始，不論這次是不是會成功，但AI一定是未來。」