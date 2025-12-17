中財辦估今年經濟增長約5% 「擴大內需是明年首位重點任務」

中共中央財經委員會辦公室解讀中央經濟工作會議精神表示，今年主要經濟指標符合預期，預計今年全年經濟增長5%左右、繼續位居世界主要經濟體前列，經濟總量將達到人民幣140兆元左右。就業總體穩定，外貿較快增長、出口多元化成效明顯。擴大內需是明年排在首位重點任務。

新華社引述中財辦負責人的話指出，把促進經濟穩定增長、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量，這是今年會議的新提法。貨幣政策將加強前瞻性、科學性調節，保持流動性充裕，保持社會融資條件相對寬鬆，促進社會綜合融資成本低位運行，與其他政策舉措形成合力，努力推動實現經濟增長、物價回升等目標。

中財辦負責人提到，注意到近幾個月消費和投資增速有所放緩，需要持續加力擴內需，因此擴大內需是明年排在首位的重點任務，而明年會繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，將促進經濟穩定增長和物價合理回升，作為貨幣政策的重要考量，會靈活高效運用多種貨幣政策工具，貨幣政策工具箱包括降準降息等。

此外，加力支持擴大內需、科技創新、中小微企業等重點領域。繼續用好用活結構性貨幣政策工具，著力暢通貨幣政策傳導機制，持續提升金融服務實體經濟的質效。同時，要繼續平衡好內外部關係，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。